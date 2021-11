Bądźmy bliżej w te święta. T-Mobile rusza z kampanią świąteczną

święta, stół, wigilia, rodzina, fot. kaboompics, pixabay

Święta to moment, w którym w sposób szczególny pielęgnujemy relacje i chcemy być jak najbliżej osób, na których nam zależy. Czasem jest to możliwe dzięki spotkaniom, czasem za sprawą technologii – jednak to właśnie te więzi tworzą atmosferę Świąt, a wszelkie pozornie ważne sprawy – od perfekcyjnie dobranych prezentów, aż po idealnie udekorowana choinkę – stanowią tylko dodatki do tego, co najważniejsze. I właśnie taki jest główny przekaz wizerunkowej części kampanii świątecznej „Bądźmy bliżej w te święta”, która ruszyła 12 listopada.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, ze względów bezpieczeństwa wielu z nas musiało ograniczyć podróże i odwiedziny do zdalnych spotkań. W tych wypadkach nieoceniona okazała się technologia, która nie tylko pozwoliła wielu z nas na wykonywanie codziennych obowiązków z domów, ale także umożliwiła pozostanie w bliskim kontakcie z tymi, którzy są dla nas ważni.

Historia przedstawiona w kampanii

W 45-sekundowym spocie, którego akcja rozgrywa się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, poznajemy historię chłopca oraz jego dziadka, oczekujących na wspólne spotkanie świąteczne. Chłopiec przekazuje dziadkowi wytyczne na temat wielkości prezentu jaki chciałby otrzymać. Oczekiwania wnuka skłaniają dziadka do przygotowania naprawdę dużej paczki, z którą rusza w drogę do wnuka. Gdy dociera na miejsce, okazuje się, że pudełko w odpowiednich rozmiarach było potrzebne małemu bohaterowi do tego, by… móc dosięgnąć do ramion dziadka i mocno go przytulić.

- W T‑Mobile, zgodnie z naszym hasłem Life is for sharing, od lat robimy wszystko, by dostarczyć naszym klientom najlepsze rozwiązania wspierające i łączące ludzi. Doskonale wiemy, że nawet najlepsza technologia nigdy nie zastąpi bycia razem – szczególnie w święta. I choć wiele zmieniło się w naszym podejściu do pracy i zdalnego wykonywania wielu obowiązków, potrzeba bliskości z rodziną i przyjaciółmi tylko się wzmocniła. Dlatego w naszej świątecznej kampanii podkreślamy to, co najważniejsze – wspólnie spędzone chwile - czytamy w informacji prasowe T-Mobile.

Spot brandowy został zrealizowany przez DDB Hungary na rynek europejski i będzie wykorzystywany w kilku krajach, gdzie obecna jest grupa Deutsche Telekom, do której należy T‑Mobile Polska.

