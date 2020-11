Beauty Week Polska odpowiedzią na trudny czas w branży kosmetycznej. Startuje nowy projekt skierowany do gabinetów kosmetycznych i miejsc beauty.

W odpowiedzi na rosnące trendy w branży beauty, oraz ograniczenia spowodowane przez pandemię, powstał Beauty Week - marka która ma zbliżyć do siebie gabinety kosmetyczne i nowych klientów. Beauty Week to organizowane dwa razy w roku dwutygodniowe wydarzenie, w trakcie którego uczestnicy będą mogli skorzystać z wybranych usług kosmetycznych w obniżonych cenach – nawet 50% taniej.



Obserwując i analizując rynek gabinetów kosmetycznych oraz to, co przyniósł nam rok 2020, postanowiliśmy stworzyć coś specjalnego. Unikatowe wydarzenie, które w atrakcyjnej i przystępnej formie połączy wyjątkowe miejsca beauty z nowymi klientami. Podstawą naszego pomysłu jest chęć sprawienia, aby doświadczanie relaksu i celebrowanie „chwili dla siebie” stało się bardziej dostępne i atrakcyjne cenowo dla konsumentów. Dzięki temu uczestnicy festiwalu będą mogli otworzyć się na nowe doznania, a gabinety oraz marki z branży kosmetycznej uzyskają nową, ciekawą przestrzeń do promocji swojej oferty i produktów – mówi Sandra Małecka, Pomysłodawczyni i Project Manager Beauty Week Polska.