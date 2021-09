Bezpieczeństwo danych wrażliwych w transakcji telefonicznej. Kto może o nie zapytać?

telefon, smartfon, kobieta, fot. Free-photos, pixabay

W okresie pandemii Polacy częściej wybierali załatwianie spraw online i telefonicznie. Poskutkowało to wzrostem popularności zakupów online, również w obszarze produktów i usług wymagających weryfikacji tożsamości takich jak ubezpieczenia, produkty finansowe, w tym pożyczki. Oszuści w nowych nawykach konsumentów widzą szansę na wyłudzenie danych. Według badania serwisu ChronPESEL.pl i Krajowego Rejestru Długów, 24 proc. ankietowanych zadeklarowało, że w czasie pandemii odbyło rozmowę przez telefon, w trakcie której ktoś poprosił o podanie danych wrażliwych takich jak numeru PESEL, seria dowodu osobistego lub dane do logowania w bankowości elektronicznej.

Przeważnie prośba o podanie poufnych danych pochodziła od osób podających się za pracowników banków (52 proc.) i to nie zawsze tych banków, w których ankietowani posiadali konto (blisko 18 proc.). Osoby próbujące wyłudzić dane podawały się często za przedstawicieli firm, w ramach działalności których rozmówca miał zostać laureatem konkursu (16 proc.) albo uzyskać bezpłatne badania medyczne (13 proc.)

18,4 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi, że w ramach rozmowy telefonicznej mogło podać osobom trzecim dane uwierzytelniające służące do logowania. W szczególności podatni na telefoniczne prośby o podanie tego typu danych okazali się być ludzie młodzi, będący między 18 a 24 rokiem życia. Co więcej, aż 50% respondentów badania w tej grupie wiekowej deklaruje używanie jednego hasła do logowania w kilku serwisach. Wyniki badania wskazują, że im starsze pokolenie, tym skłonność do takich zachowań maleje.

Jak chronić swoje dane?

Przede wszystkim nie należy podawać jakimkolwiek osobom trzecim danych służących do logowania. Pracownicy banku proszący telefonicznie o numer PESEL mogą zostać łatwo zweryfikowani poprzez samodzielny kontakt z infolinią banku.

Rozwój kanałów mobilnych oraz internetowych umożliwia wygodny i szybki zakup różnych towarów i usług. Często w ramach handlu elektronicznego możemy nabyć produkty w lepszych cenach niż w przypadku oferty dostępnej stacjonarnie. Za korzystaniem z e-commerce przemawia również oszczędność czasu - za pomocą jedynie kilku kliknięć możliwe jest dziś niemal natychmiastowe skorzystanie z pilnie potrzebnej pożyczki, czy ubezpieczenia. Podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty należy jednak wybierać jedynie wiarygodne firmy, które dbają o gromadzone dane chroniąc je przed wyciekiem. Nieautoryzowany dostęp do danych klientów takich jak numer telefonu, może skutkować połączeniami od przestępców wykonywanymi w celu zdobycia informacji pozwalających np. na dostęp do rachunku bankowego.