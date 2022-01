Bezpieczeństwo w sieci. Jak Polacy podchodzą do tego problemu?

Narastająca fala cyberataków sprawia, że większość Polaków jest gotowa zainwestować w systemy bezpieczeństwa IT. Nie są to jednak wysokie kwoty.

Co dziesiąte gospodarstwo domowe w Polsce nie posiada żadnych zabezpieczeń sieci domowej - wynika z badania przeprowadzonego przez firmy Allot i Coleman Research. W większości przypadków użytkownicy domowi nie wiedzą jakie zabezpieczenia stosować oraz w jaki sposób je wdrożyć. Jednakże aż 60 proc. poszukuje kompleksowej pomocy i deklaruje, że może wydać na ten cel około 30 złotych miesięcznie.

- Z jednej strony wydaje się to niewiele, ale z drugiej jeśli przyjrzeć się cenom pakietów antywirusowych, to na ogół wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom konsumentów. Za oprogramowanie przeznaczone do ochrony maksymalnie 15 domowych komputerów trzeba zapłacić około 130 zł rocznie, a więc niecałe 11zł miesięcznie. Nie jest to zatem bariera finansowa dla większości gospodarstw domowych - tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.