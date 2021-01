Biedronka wprowadza nowe oznaczenia na opakowaniach. Klientom będzie łatwiej sortować odpady

ekologia, recykling, fot. annca, pixabay

Do plastiku czy do zmieszanych? Przeciętny konsument podejmuje tę decyzję kilkanaście razy dziennie. Aby zachęcić klientów do segregacji odpadów i ułatwić im troskę o środowisko, sieć Biedronka stopniowo wprowadza piktogramy segregacji na opakowaniach produktów swoich marek własnych. Opakowania są opatrzone odpowiednim oznaczeniem, informującym o kolorze pojemnika na odpady, do którego powinny trafić ich poszczególne elementy. To nowy krok Biedronki przyczyniający się do kształtowania ekologicznych postaw wśród klientów sieci.

Do wytworzenia jednej polarowej bluzy lub śpiwora potrzeba 35 półtoralitrowych butelek PET. Wystarczy zaledwie jedna więcej, by z odpadów mógł powstać nowy dywan. Kluczem do ponownego wykorzystania opakowań jest odpowiednia segregacja, bo to ona jest pierwszym krokiem do recyklingu. To, czy opakowanie po produkcie trafi do właściwej frakcji, jest niezwykle istotne. Nieprawidłowa segregacja uniemożliwia bowiem efektywny odzysk surowca bądź znacznie pogarsza jego jakość. Codziennie więc każdy z nas wybiera, czy plastikowy kubek po jogurcie lub szklana butelka zyskają nowe życie, czy trafią na składowisko, gdzie spędzą kolejnych kilkaset lat.

- Sklepy Biedronka codziennie odwiedzają ponad 4 miliony klientów. Wielu z nich kupuje produkty marek własnych, dostępne w naszej sieci. Poprzez umieszczenie piktogramów na ich opakowaniach wspieramy edukację społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów opakowaniowych. Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do ochrony środowiska, ograniczenia wykorzystania zasobów naturalnych i paliw, oszczędzenia energii oraz zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska - Sylwia Krzyżycka, dyrektor ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Długofalowe działanie

Proces umieszczania kolorowych piktogramów na opakowaniach produktów marek własnych Biedronki rozpoczął się już w maju 2020 r. – od opakowania Chipsów marki TOP. Od lipca zeszłego roku przygotowano ponad 600 projektów dla produktów marek własnych różnych kategorii, posiadających takie oznaczenia. Dzięki piktogramom, klienci sieci mogą sprawdzić, do którego pojemnika powinno trafić opakowanie. Co więcej, gdy poszczególne jego części składają się z różnych materiałów, konsumenci znajdą na opakowaniu więcej niż jedno oznaczenie, wskazujące w którym pojemniku je umieścić.

Żeby uzmysłowić sobie, jak dużą zmianę może przynieść to rozwiązanie, wystarczy przykład jogurtów FruVita. Miesięcznie do sklepów Biedronka trafia ich ponad 810 tysięcy w każdym ze smaków. Łączna waga opakowań każdego z nich to ponad 11 kilogramów. Gdyby każdy z konsumentów zastosował odpowiednią segregację opakowania tego produktu, umożliwiłoby to odzyskanie aż 9 kilogramów materiałów.