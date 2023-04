fot. Biedronka

Nie tylko szeregiem benefitów i świadczeń wyznaczających trendy na rynku, ale również… wierszem. Tak Biedronka docenia swoich pracowników. Sieć postanowiła opowiedzieć Polakom wyjątkowym językiem o wyjątkowej pracy osób, które zatrudnia i które codziennie obsługują miliony klientów, zapewniając im realizację najważniejszych potrzeb w 3,4 tys. sklepów. Ruszyła kolejna odsłona kampanii „Biedronka to MY. Codziennie.”

Biedronka to największy pracodawca w Polsce zatrudniający około 80 tysięcy pracowników. W najnowszej kampanii employer brandingowej firma oddaje głos bohaterom sieci – jej pracownikom ze sklepów i centrów dystrybucyjnych.

Czytany przez lektora trzynastozgłoskowiec pokazuje zespół największej sieci handlowej w Polsce. Dzięki pracy osób zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych konieczne, codzienne czynności wyznaczające rytm życia Polaków, jak przygotowywanie śniadań, rodzinnych obiadów czy kolacji, stają się dużo łatwiejsze. Jednak praca, którą Biedronka pokazuje w najnowszej odsłonie kampanii, często pozostaje niezauważona przez klientów. A jak podkreśla lektor: pracownicy są przecież „Choć nie zawsze widoczni, to zawsze niezbędni."

Pracownicy Biedronki w nowej kampanii

W filmie nie występują zawodowi aktorzy. Ich role odgrywają pracownicy Biedronki w rzeczywistych sytuacjach, które wypełniają im dzień. Gdy świat się budzi, oni są już w pracy, na pełnych obrotach. Przyjmują dostawy, wypiekają pieczywo, wykładają świeże owoce i warzywa, aby ulubione produkty Polaków zawsze były na wyciągnięcie ręki. W kampanii pojawiają się również sceny, które potwierdzają, że zespół Biedronki jest zintegrowany, a pracownicy dobrze czują się w swoim towarzystwie: rozmowy i wspólne obchodzenie urodzin.

- Ta kampania to wyraz docenienia zespołu Biedronki, który każdego dnia daje z siebie wszystko i sprawia, że wizyty naszych klientów są komfortowe, niezależnie od długości listy zakupów. Chcemy pokazać, jak ważną rolę odgrywa wytężona praca naszych koleżanek i kolegów i jakie ma ona znaczenie dla niepozornej codzienności - Jarosław Sobczyk, dyrektor personalny sieci Biedronka

Nowej odsłonie kampanii „Biedronka to MY. Codziennie” towarzyszy kampania marketingowa realizowana m. in. w telewizji, radiu, Internecie - w tym w mediach społecznościowych i kanałach własnych Biedronki. Część działań klienci będą mogli też usłyszeć w sklepach sieci. Kampania wystartowała 9 kwietnia 2023 roku i potrwa 3 tygodnie. Za strategię i kreację odpowiada agencja DDB Warszawa, za produkcję studio produkcyjne OTO Film, a za planowanie i zakup mediów Wavemaker.

Sieć Biedronka oferuje swoim pracownikom ponad 20 programów socjalnych i benefitów.

