korek, samochód, car sharing, fot. jwvein, pixabay

Tegoroczny okres wakacyjny był dla mieszkańców Polski pełen sprzeczności. Postępująca inflacja, wysokie ceny paliw oraz ogólna sytuacja polityczno-ekonomiczna w kraju i na świecie powodowały, że nasi rodacy ostrożnie podchodzili do swoich wakacyjnych planów. Wiele osób aktywnie szukało oszczędności w czasie urlopów, niektórzy całkowicie rezygnowali z wyjazdów. W okresie czerwiec – sierpień 2022, kierowcy na platformie BlaBlaCar zaoferowali aż 411 tys. przejazdów, a w kontekście rezerwacji serwis odnotował ich 60-proc. wzrost porównując z analogicznym okresem w minionym roku.

- Jeszcze w lipcu zaobserwowaliśmy wśród podróżujących trend cięcia urlopowych budżetów, rozpoczynany od ograniczeń wydatków na paliwo i ogólnie pojęty transport. Teraz, mając pełne dane z platformy BlaBlaCar za tegoroczny okres wakacyjny, wyraźnie widzimy, że przejazdy współdzielone stały się niezwykle pożądane wśród wyjeżdżających. Porównując z rokiem poprzednim, zanotowaliśmy średni wzrost przejazdów o 50 procent – komentuje Olgierd Szyłejko, Country Manager BlaBlaCar.

Przejazdy współdzielone coraz popularniejsze

W okresie czerwiec – sierpień 2022, kierowcy na platformie BlaBlaCar zaoferowali aż 411 tys. przejazdów, co przełożyło się przeszło milion „siedzeń”. Natomiast w kontekście rezerwacji BlaBlaCar odnotował ich 60 proc. wzrost porównując z analogicznym okresem w minionym roku.

– Pomimo bardzo wysokich cen paliw i kosztów utrzymania auta - spodziewaliśmy się, że to podaż ofert od kierowców będzie rosnąć szybciej aniżeli popyt pasażerski. Niemniej, wysoce prawdopodobną jest teza, iż potencjalnie część kierowców stała się pasażerami i zrezygnowała z użytkowania auta, niejako „przechodząc” na drugą stronę platformy – dodaje Olgierd Szyłejko.

Ekonomicznie i ekologicznie

Kierowcy na platformie BlaBlaCar, motywowani m.in. chęcią zaoszczędzenia na kosztach paliwa, nierzadko zabierają w podróż więcej niż jedną osobę. W tym roku było to średnio 1,79 pasażera na zrealizowany przejazd. Sprzyjało to oczywiście wyjazdom wakacyjnym, gdzie urlopowicze udawali się w podróże w dwie lub więcej osób, z rodziną lub w gronie znajomych.

Kursy współdzielone to realne oszczędności. Zwłaszcza, gdy regularnie uczęszczamy na danej trasie i mamy miejsce na zabranie dodatkowego pasażera lub dwóch. Nierzadko uda się w ten sposób zaoszczędzić połowę kosztów paliwa.

Obok ekonomicznego, coraz bardziej na znaczeniu zyskuje jest aspekt ekologiczny. Powołując się na raport Ministerstwa Klimatu i Środowiska, co piąty badany Polak korzysta z przejazdów współdzielonych. Nie jest to oszałamiająca liczba, niemniej względy ekologiczne zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę, zwłaszcza wśród młodych, gdzie otwartość na wspólne przejazdy jest największa. Z kolei 25 proc. ankietowanych planuje sprawdzić tę formę podróży w przyszłości. Daje to nadzieję na jeszcze większą redukcję „pustych siedzeń”, w kolejnych latach.

Najpopularniejsze kierunki wakacyjne

W bieżącym roku, w okresie wakacyjnym, uśredniona długość przejazdu na platformie BlaBlaCar wyniosła 400 km (Polacy chętnie podróżowali po całym kraju oraz poza jego granice, przy czym warto zauważyć, że najpopularniejsze kierunki krajowe miały swój początek lub koniec w stolicy lub zamykały się w obrębie województwa mazowieckiego.

5 najpopularniejszych tras w granicach kraju na platformie BlaBlaCar (w okresie czerwiec-sierpień 2022):

1. Warszawa <–> Wrocław

2. Warszawa <–> Radom

3. Warszawa <–> Lublin

4. Warszawa <–> Kraków

5. Warszawa <–> Łódź

Wśród przejazdów zagranicznych, największą popularnością cieszyły się trasy łączące polskie miasta z niemieckimi – Berlinem, Hamburgiem, czy Monachium. Najdłuższa tegoroczna wakacyjna trasa prowadziła z Łodzi do Barcelony (2 200 km), a w roku ubiegłym – z Warszawy do Aten (2300 km).

Autobus pożądaną wakacyjną alternatywą

BlaBlaCar od niedawna dystrybuuje też bilety autobusowe lokalnych i zagranicznych przewoźników, usprawniając tym samym proces zakupowy. Bilety można zakupić online, co eliminuje konieczność stania w kolejce i gwarantuje miejsce w autobusie. Taka forma sprzedaży zwiększa też konkurencyjność lokalnych polskich przewoźników, którzy nie dysponują technologią i usługami internetowych płatności oraz rezerwacji.

Podróżowanie autobusem to alternatywa dla przejazdów współdzielonych, szczególnie atrakcyjna w okresie wakacyjnym: przejazd autobusowy możemy zarezerwować z większym wyprzedzeniem, co przydaje się choćby osobom podróżującym z dużym bagażem.

W przypadku ruchu w obrębie naszego kraju, w czasie wakacji najwięcej biletów sprzedało się w regionach wschodniej i południowej Polski, czyli na obszarze z największym zagęszczeniem sieci autobusowych. Całkowita sprzedaż biletów autobusowych na platformie BlaBlaCar wzrosła aż o 85 proc. rok do roku.

5 najpopularniejszych tras autobusowych w granicach kraju na platformie BlaBlaCar (w okresie czerwiec-sierpień 2022):

1. Kraków <–> Zakopane

2. Lublin <–> Zamość

3. Warszawa <–> Płock

4. Wrocław <–> Kraków

5. Warszawa <-> Zamość

Autobusy okazały się bardzo ważnym środkiem transportu dla Ukraińców mieszkających w Polsce, którzy podróżowali do swoich rodzin za granicą. Najpopularniejszymi trasami były Warszawa-Kijów, Warszawa-Lwów i Kraków-Lwów.