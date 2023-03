kierowca, samochód, podróż, fot. BlaBlaCar

W 2022 i 2021 roku kobiety prowadziły co niemal piąte auto, które zabierało pasażerów w ramach platformy wspólnych przejazdów BlaBlaCar. Wbrew stereotypom pasażerowie oceniają, że kobiety są za kółkiem równie sprawne, co mężczyźni. Ze statystyk wynika też, że dużo rzadziej uczestniczą w wypadkach.

– Na początku byłam bardzo niechętna, aby zabierać pasażerów. Na kierowcy zawsze ciąży duża odpowiedzialność, poza tym bałam się stereotypów, pt. “blondynka, to pewnie nie umie jeździć” – mówi Kinga, która od dwóch lat dojeżdża ok. 140 km do pracy.

Dziś regularnie zabiera ze sobą pasażerów w ramach platformy wspólnych przejazdów BlaBlaCar. Część z nich to także mężczyźni, którzy często dziękują za sprawną jazdę. Za sprawą częstych kursów Kinga ma już grono stałych pasażerów, z którymi utrzymuje relacje poza platformą. Spotykają się w wolnym czasie, wymieniają zdjęciami i trzymają kciuki za życiowe wybory. Ostatnio za wybór nowej pracy przez Kingę.

Udział kobiet w społeczności kierowców BlaBlaCar i nie tylko

Kinga to jedna z tysięcy kobiet, które regularnie kursują po Polsce w ramach BlaBlaCar – największym na świecie serwisie, służącym do łączenia osób podróżujących samochodem na długich dystansach. Jak wynika z danych firmy, ok. co piąty jej kierowca to tak naprawdę kierowczyni (w 2021 i 2022 r. było to kolejno 18,3 i 18,9 proc.).

Jeszcze chętniej kobiety korzystają z BlaBlaCar jako pasażerki. Z danych firmy wynika, że w latach 2021-2022 roku kobiety stanowiły pomiędzy 47-48% wszystkich podróżnych przejazdów wspólnych na platformie.

Kobiety prowadzą bezpieczniej?

Wolne miejsca dla pasażerów to nie jedyna rzecz, którą wnoszą kobiety za kierownicą. Są one również ostrożniejsze na drodze – według Instytutu Transportu Samochodowego uczestniczą zaledwie w co trzecim (38 proc.) wypadku drogowym. Bezpieczną jazdę kobiet potwierdzają również pasażerowie korzystający ze wspólnych przejazdów. Każdy użytkownik, który odbył podróż przez BlaBlaCar może ocenić swojego kierowcę w skali od 1 do 5, przyznając oceny w kilku kategoriach.

– Wbrew popularnym stereotypom nasze wewnętrzne statystyki pokazują, że kierowcy są oceniani na równie wysokim poziomie, niezależnie od płci. W 2022 roku obie grupy otrzymały identyczną średnią ocenę – 4,94 w pięciostopniowej skali. W 2023 roku obserwujemy nawet lekki wzrost ocen, przyznawanych kobietom w porównaniu do mężczyzn – mówi Olgierd Szyłejko, country manager w BlaBlaCar Polska.

Co ważne, kierowczynie też mogą oceniać i sprawdzać pasażerów. Kinga przed każdym przejazdem przegląda komentarze na temat swoich współtowarzyszy podróży, dzięki czemu ma pewność, że podróż upłynie w przyjemnej atmosferze. Na początku roku BlaBlaCar wprowadził także możliwość zweryfikowania profilu, zwiększając tym samym poziom wiarygodności i bezpieczeństwa swoich użytkowników.

– Kiedyś w ramach żartu o kobietach za kółkiem spytałam jednego pasażera, czy przeżył ze mną tę jazdę. Zaśmiał się, że lepiej być nie mogło i został moim regularnym pasażerem na dłużej – śmieje się Kinga.