Black Friday i Cyber Monday. Co chcemy kupić i ile wydamy w tych dniach?

Nadchodzą dwa najważniejsze dni w kalendarzach wszystkich łowców promocji – Black Friday i Cyber Monday, które w tym roku przypadają odpowiednio 26 i 29 listopada. W corocznym badaniu PAYBACK Opinion Poll sprawdzono, ilu konsumentów zamierza ponieść się w tych dniach zakupowemu szaleństwu, na jakie okazje zapolują i jaki budżet planują przeznaczyć na zakupy w tym czasie.

Znajomość Black Friday i Cyber Monday

Znajomość akcji Black Friday i Cyber Monday deklaruje blisko 90% respondentów PAYBACK Opinion Poll. Jeśli jednak ankietowani mieliby wskazać konkretne daty obu tych dni, potrafiłoby to zrobić 55% osób. Co ciekawe, w tej grupie zdecydowanie przeważają mężczyźni (blisko 61%).

A ilu z nas bierze w tych akcjach udział? W ubiegłym roku ze specjalnych ofert Black Friday i/lub Cyber Monday skorzystało 47% uczestników badania PAYBACK, z czego 41% konsumentów zdecydowało się na zakupy online. 35% badanych wybrało natomiast sklep stacjonarny, a niemal co czwarty ankietowany zrobił zakupy zarówno online, jak i stacjonarnie.

Jeśli natomiast chodzi o nadchodzące Black Friday i Cyber Monday, zakupy w tych dniach deklaruje co trzeci badany (33%). Ten odsetek może jednak wyższy, ponieważ 59% ankietowanych nie zdecydowało jeszcze, czy w tym czasie zapoluje na promocje zakupowe i dopiero podejmą decyzję.

- Ważnym argumentem, który może skusić niezdecydowanych, będzie oczywiście wysokość oferowanych rabatów. Jak wynika z naszego badania, 28% konsumentów oczekuje, że promocje podczas tych dwóch dni zakupowych wyniosą od 30 do 50%. Z kolei niemal połowa badanych spodziewa się produktów przecenionych o ponad 50%, komentuje Katarzyna Grzywaczewska, Dyrektor Marketingu w PAYBACK Polska.

Black Friday i Cyber Monday naprawdę korzystne?

A jak nasze oczekiwania mają się do rzeczywistości i czy uważamy, że oferty Black Friday i Cyber Monday są naprawdę korzystne? Aktualnie, 43% ankietowanych uznaje oferty Black Friday i Cyber Monday za raczej atrakcyjne, a tylko 12% badanych sądzi, że zdecydowanie zachęcają one do zakupów. Jednocześnie, 31% respondentów nie ma na ten temat sprecyzowanego zdania.

Co kupujemy podczas Black Friday i Cyber Monday?

Koszyki zakupowe podczas Black Friday i Cyber Monday różnią się w zależności od płci ankietowanych. Jak wynika z badania PAYBACK Opinion Poll, najchętniej wybieraną kategorią produktów w ubiegłym roku wśród pań była odzież i buty (30% respondentek), na drugimi miejscu znalazły się kosmetyki i perfumy (17%) oraz elektronika, którą zakupiła co dziesiąta konsumentka. Wśród panów, co trzeci kupował elektronikę, co czwarty – odzież i obuwie, a ok. 14% wybrało artykuły RTV/AGD.

Wygląda na to, że w tym roku zwyczaje zakupowe konsumentów będą podobne. Co czwarta ankietowana zamierza w tych dniach kupić odzież lub buty, prawie 15% – kosmetyki i perfumy, a blisko 10% zdecyduje się na elektronikę. Wśród panów największym przebojem będą zakupy odzieży/obuwia oraz elektroniki – tak zadeklarowało odpowiednio po 24% badanych. Trzecią najchętniej wybieraną kategorią produktów będą ponownie artykuły RTV/AGD, które planuje kupić 15% panów. Co więcej, ponad połowa respondentów (52%), zamierza wykorzystać tę okazję do zakupu prezentów z okazji nadchodzących Mikołajek, a także Bożego Narodzenia.

Źródło: PAYBACK Opinion Poll

Ile planujemy wydać?

A ile planujemy wydać, polując na cenowe okazje? Niemal tyle samo respondentów, bo po około 20%, zamierza przeznaczyć na ten cel między 101 a 300 PLN oraz 301-500 PLN. Z kolei po 15% ankietowanych szykuje w swoich portfelach od 501 do 800 PLN, a nawet ponad 800 PLN.

Święto łowców okazji

Czy polscy konsumenci uznają siebie za łowców okazji? 38% nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, 33% badanych nie zaliczyłoby siebie do tego grona, w przeciwieństwie do kolejnych 29% ankietowanych, którzy faktycznie na okazje cenowe polują.

W jaki sposób? Szukając promocji, najwięcej ankietowanych (21%) korzysta z portali lub aplikacji oferujących rabaty. Po 17% respondentów korzysta z programów lojalnościowych albo robi zakupowy podczas takich akcji, jak nadchodzące Black Friday i Cyber Monday. Z kolei 14% konsumentów sięga o gazetki promocyjne, a 12% najchętniej zagląda do porównywarek cenowych.