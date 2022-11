Oferta reklamowa Interaktywnie.com na 2022 rok

Zaprezentuj wiedzę i ofertę swojej agencji w ebookach z raportami branżowymi, które wydaje Interaktywnie.com. Publikacjom tym patronują, a więc także promują, największe media internetowe: Gazeta.pl, Wirtualna Polska, Money.pl. Dotrzyj z nami do nowych klientów. Tylko teraz, na black week, proponujemy Wam największe w tym roku rabaty na promocję w tych opracowaniach.



Jak zapewne wiecie, Interaktywnie.com to jeden z najstarszych magazynów branżowych docierających do marketerów. Od kilkunastu lat czytają nas osoby decydujące o tym, komu powierzyć budżety marketingowe. Jesteśmy więc doskonałym medium, w którym mogą reklamować się agencje marketingowe, oferujące usługi SEO, promocję w social mediach, branding, strategie, wspierające ecommerce.



To u nas są Twoi klienci.





W listopadzie i grudniu 2022 roku planujemy następujące publikacje:



- Sklepy internetowe. Poradnik dla firm o tym, jak wdrożyć własną platformę ecommerce'ową i sprzedawać w sieci



- Reklama w internecie. Kompendium wiedzy, o tym jak promować firmę, zawierający wizytówki uznanych agencji, które warto zbriefować na obsługę.



Obecność promocyjna w ebookach z raportami Interaktywnie.com to dobra inwestycja.







Teraz najtaniej w roku!

Zapytaj o ofertę i skontaktuj się z nami:

reklama @ interaktywnie.com

tel. 71 302 7535

Jakub Karczmarczyk, dyrektor działu reklamy Interaktywnie.com