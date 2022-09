Uber, jedna z największych platform do zamawiania przejazdów Polsce, umożliwił swoim użytkownikom płatności Blikiem. Dzięki temu korzystanie z usług stało się jeszcze wygodniejsze. Z okazji rozpoczęcia współpracy zaplanowano także specjalną promocję. Nowi użytkownicy aplikacji Uber otrzymają promocję -99 proc. na 3 pierwsze przejazdy opłacone właśnie w ten sposób.

Polacy bardzo chętnie płacą Blikiem i oczekują od usługodawców udostępnienia im tego sposobu zapłaty. Dlatego już teraz, miliony użytkowników aplikacji Uber w Polsce, może zapłacić za przejazd właśnie za pomocą kodu.

– W działaniach, które podejmujemy na co dzień, koncentrujemy się przede wszystkim na zwiększaniu komfortu podróżujących i dostarczaniu im wielu możliwości wyboru, także w zakresie dostępnych metod płatności. Blik, który z roku na rok notuje wzrosty popularności, doskonale uzupełnia dostępne w naszej aplikacji formy rozliczeń za przejazdy – mówi Michał Konowrocki, Dyrektor Zarządzający Uber Poland.

Aby skorzystać z tej formy, płatności należy wejść w menu, klikając w lewy górny róg i przejść do zakładki „Płatności i Promocje”. Następnie wystarczy wybrać Blika jako preferowaną metodę płatności za przejazdy.

– Liczba użytkowników Blika wciąż rośnie. Regularnie korzysta z niego ponad 11,3 mln użytkowników. Dlatego jesteśmy przekonani, że udostępnienie tej formy płatności w aplikacji Uber ucieszy osoby, które zamawiają za jej pośrednictwem przejazdy, a także zachęci kolejne do skorzystania z tej formy transportu. To ważna współpraca, która z pewnością przyczyni się do dalszego popularyzowania naszego rozwiązania – mówi Magdalena Kubisa z Blika.