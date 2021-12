Blik z najlepszym wynikiem w historii. Ma ponad 10 mln użytkowników

smartfon, kobieta, telefon, fot. Pexels, pixabay

Według badania Kantar, w trzecim kwartale bieżącego roku Blik zanotował najwyższy wskaźnik indexu siły marki – Brand Power – w kategorii płatności – na poziomie 44 punktów. To rekordowy, jak dotąd, wynik tego pomiaru w historii marki. Blisko dwie trzecie użytkowników Blika poleciłoby go znajomym, wśród osób młodych wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i dochodzi do trzech czwartych.

W pierwszym półroczu 2021 roku użytkownicy Blika zrealizowali prawie 330 mln transakcji, a z rozwiązania aktywnie korzystało ponad 8 mln osób. Dodatkowo łącznie już ponad 10 mln osób zarejestrowało swoje numery telefonu, dzięki czemu może wysyłać i odbierać przelewy na telefon BLIKA, które są obecnie najszybciej zyskującą popularność funkcją systemu. Na początku października odnotowano także rekordową liczbę transakcji zrealizowanych w ciągu jednego dnia – blisko 3 mln.

Siła marki według Kantar

W autorskiej metodologii Kantara (MDS) służącej pomiarowi siły marki (Brand Equity), tzw. indeksie Brand POWER BLIK uzyskał w trzecim kwartale br. 44 pkt. To rekordowy i historyczny wynik dla marki. Blik zdecydowanie zdystansował w tym zestawieniu inne marki płatnicze, jak VISA (23 pkt.), Mastercard (16 pkt), G-Pay (7 pkt.), Apple Pay (5 pkt.) oraz Revolut (4 pkt.).

Głównymi czynnikami wpływającymi na siłę marki w kategorii płatności są czynniki związane z wygodą używania, bezpieczeństwem płatności oraz unikalnością rozwiązania. BLIK jest jedynym systemem płatności, który pod jedną marką dostarcza możliwości płatności w POS, e-commerce, a także oferuje przelewy na numer telefonu i możliwość wypłaty w bankomacie. Obecnie poszczególne banki zaczynają udostępniać swoim klientom możliwość płacenia Blikiem zbliżeniowo w terminalach płatniczych.

- Siła marki w branży płatniczej ma ogromne znaczenie. Innowacyjne płatności wciąż jeszcze wymagają upowszechnienia i edukowania użytkowników, co do ich wszechstronności i możliwości wykorzystania. Chcemy jako marka stać się synonimem płatności mobilnych w Polsce, a w perspektywie kilku lat także w regionie. Zbudowaliśmy wśród osób używających aplikacji bankowych świadomość tego, do czego można wykorzystać BLIKA. Przykładowo aż 85 proc. z nich wie że może przelewać pieniądze na numer telefonu Blik, a blisko 60 proc. korzysta w tego rozwiązania regularnie. Co więcej wśród osób najmłodszych odsetek ten wzrasta aż do 70 proc. – mówi Monika Król, wiceprezes Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Spośród nowoczesnych sposobów płatności bezgotówkowych, Blik jest usługą, z której Polacy używający bankowych aplikacji mobilnych korzystają najczęściej i najchętniej. Cenią Blika przede wszystkim za szybkość płacenia, wygodę i prostotę oraz bezpieczeństwo.

Blik polecany znajomym

Blik uzyskał w trzecim kwartale 2021 r. wskaźnik NPS na poziomie 63 punktów – aż o 6 punktów więcej niż rok wcześniej. To oznacza, że użytkownicy bardzo chętnie polecają markę swoim znajomym. Wskaźnik ten rośnie do rekordowych 72 punktów wśród najmłodszych użytkowników – w wieku 18 – 25 lat. Dla porównania – średni wynik NPS dla branży finansowej wynosi 18 punktów.

– Rozpoznawalność Blika rośnie. Znajomość spontaniczna marki to aż 72 proc. a znajomość wspomagana wynosi aż 95 proc. Żadna inna marka płatnicza w grupie osób używających aplikacji bankowych nie ma dziś takiej rozpoznawalności na polskim rynku – mówi Krzysztof Ziewiec, dyrektor departamentu marketingu i PR Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.