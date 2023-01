W 2023 roku Bolt będzie kontynuować współpracę z fundacją Feminoteka. W ramach planowanych na kolejny rok działań odbędą się kolejne szkolenia zespołów Bolt, a także regularne spotkania z ekspertkami fundacji na kanałach społecznościowych firmy. Dzięki dotychczasowym działaniom Bolta i Feminoteki, już dziesiątki tysięcy kierowców przeszło pierwsze w branży szkolenie z zasad obowiązujących w relacji pasażer- kierowca.

W ramach wspólnych działań w 2023 roku Bolt i fundacja Feminoteka planują serię wspólnych działań edukacyjnych dla społeczności Bolt na Instagramie. Podczas regularnych relacji na profilu Bolt, ekspertki Feminoteki przedstawią obserwującym konto Bolt na Instagramie szczegóły działalności fundacji i odpowiedzą na przesłane przez obserwujących pytania. Ponadto Bolt i fundacja planują kolejne szkolenia dla pracowników Bolt, aby szerzyć wiedzę i świadomość jak wspierać kobiety w życiu codziennym.

Bolt współpracuje z fundacją Feminoteka od 2021 roku, kiedy to odbyło się pierwsze szkolenie dla zespołu Obsługi Klienta. W 2022 roku fundacja stała się stałym partnerem merytorycznym firmy Bolt. Od tego czasu w ramach współpracy powstały treści edukacyjne dla kierowców w formie webinaru w aplikacji Bolt oraz Standardy Społeczności Bolt. Fundacja wspierała też firmę, konsultując mn. wprowadzenie kategorii "Kobiety dla kobiet".

- Współpraca z Boltem to dobry przykład wprowadzania do biznesu perspektywy przeciwprzemocowej, uwrażliwionej na kwestie przemocy ze względu na płeć. W zeszłym roku został wypracowany szereg kluczowych dla bezpieczeństwa rozwiązań, które rekomendujemy i wysoko oceniamy. Przed nami kolejne etapy współpracy, działamy aby pasażerki i każda osoba korzystająca z usług Bolta mogła spokojnie dotrzeć do celu - mówi Jolanta Gawęda z fundacji Feminoteka.