Brad Pitt, kawa, fot. De’Longhi

De’Longhi uruchomiła kampanię promującą ekspres De’Longhi Eletta Explore. Ambasadorem marki i twarzą wiosennej kampanii jest hollywoodzki gwiazdor, Brad Pitt. Mediaplus koordynuje wszystkie działania mediowe offline i online na polskim rynku, odpowiada za strategię, planowanie oraz zakup mediów 360. Kampania prowadzona jest w modelu house of communication wraz z SalesTube, który zajął się działaniami paid social i paid search oraz programmatic.

Brad Pitt, ambasador marki De’Longhi, zadebiutował w tej roli w 2021 roku. Pierwsza międzynarodowa kampania z udziałem aktora pod hasłem “Something Perfetto” nawiązywała do idealnych chwil, które przywołują najpiękniejsze wspomnienia i emocje. De’Longhi wierzy, że w życiu pięknych może być wiele momentów, nawet tych z pozoru codziennych, bo bardzo często ich częścią jest kawa.

Najnowsza kampania oraz spot z udziałem światowej gwiazdy są kontynuacją zeszłorocznego konceptu. Tym razem główną rolę obok Brada Pitta gra ekspres De’Longhi Eletta Explore, który pozwala przygotowanie ponad 50 rodzajów napojów kawowych - na gorąco, na zimno oraz cold brew.

- Zeszłoroczna kampania, pierwsza z udziałem Brada Pitta jako ambasadora marki De’Longhi, była największą i najważniejszą kampanią w historii firmy w Polsce. Był to sukces marki, której 95% sprzedaży jest dziś już poza Włochami, a Polska ma w tym swój znaczący udział. Tej wiosny realizujemy razem z agencjami Group One kolejny projekt, która umacnia De’Longhi na pozycji lidera w danym segmencie ekspresów, dzięki którym możemy cieszyć się różnorodnością kawy jak z kawiarni we własnym domu - mówi Monika Ćwikła, Brand Manager De’Longhi.

Kampania wystartowała 1 kwietnia. Spot będzie szeroko emitowany do końca maja. Kampania digital potrwa do 30 czerwca. Będzie realizowana w TV oraz digitalu z wykorzystaniem formatów wideo i display, poprzez kanały paid social i search engine, YouTube i VOD. Za realizację działań promocyjnych w Polsce odpowiada Mediaplus, który koordynuje wszystkie działania mediowe dla grupy De’Longhi na polskim rynku. W modelu house of communication agencja współpracuje z należącą do tej samej grupy spółką MarTech & E-commerce SalesTube, która odpowiada za planowanie i realizację działań paid social i paid search oraz programmatic. Kampanią w social mediach zajęła się agencja Performance Media. Za jej realizację odpowiada SalesTube.

