Zalando, About You i Noox Net-a-Porter, przedstawiciele największych internetowych sprzedawców mody, w lipcu ogłosiło sojusz, zmierzający do uruchomienia platformę zrównoważonego rozwoju dla partnerów marki. Ma ona będzie oferować program edukacyjny, zwiększający świadomość znaczenia sustainability w branży eFashion.

Platforma będzie dostępna bezpłatnie dla partnerów marek sprzedawców, a program będzie oferował edukację w zakresie pomiaru emisji i ustalania celów klimatycznych zgodnie z inicjatywą Science Based Targets. Partnerzy mogą również współpracować ze sobą i z ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju.

Decyzja nie jest przypadkowa. Konsumenci coraz bardziej skłaniają się ku kupowaniu u firm, które czują się odpowiedzialne za ograniczanie wpływu na środowisko. W związku z tym korporacje ustanawiają przyjazną dla środowiska politykę dotyczącą zużycia wody, gospodarki odpadami i emisji poprzez solidny, zrównoważony mechanizm mandatu i zarządzania.

Marta Michałowska

Head of Marketing

Linker Cloud

Ecommerce ostatnimi laty jest ogromnym zwycięzcą w całym sektorze handlu; szczególne triumfy święci zaś internetowa gałąź branży odzieżowej. Jednocześnie należy podkreślić, że o ile jej rozwój jest niewątpliwie na rękę modowym, rynkowym gigantom – to zdecydowanie inaczej problem kształtuje się w kontekście zmian, jakie branża trwale wywiera na środowisku naturalnym.

Szczególnie negatywne konsekwencje ma boom na tzw. fast fashion – jak pokazują badania przeprowadzone przez firmę konsultingową McKinsey and Company, rokrocznie marnowane są kolosalne ilości surowców oraz produkowane są... jeszcze większe ilości odpadów tekstylnych. Według wspomnianego raportu The State of Fashion 2022, ich liczba sięga nawet 40 milionów ton w skali roku. Do tego doliczyć należy problem wykorzystania taniej siły roboczej z krajów rozwijających się oraz kwestię etyki powiązaną z wykorzystywaniem w sektorze produktów odzwierzęcych - i perspektywa “piękniejszej strony ecommerce” przestaje wydawać się aż tak nieskazitelna.

Potwierdzają to również twarde dane, publikowane przez duże brandy. Jeśli sprawdzicie dane z rocznego raportu firmy H&M z chociażby 2020 roku (link), przekonacie się o rosnącej wartości niesprzedanych produktów (określanych jako stock-in-trade) w ciągu ostatnich pięciu lat - setki tysięcy ton zmarnowanego materiału i miliony dolarów zamrożonych w niesprzedanych ubraniach to fakty.

Duża część z nich zamienia się w deadstock - produkty, które zapychają magazyny bez szans na dalszą sprzedaż i kończą na wysypiskach lub w spalarniach, które są głównymi metodami utylizacji tekstylnych odpadów. Oddajmy jednak H&M sprawiedliwość - marka rzeczywiście podejmuje eco wyzwanie: 2 lata temu H&M, przejął platformę Sellply i stworzył dedykowany serwis do sprzedaży towarów używanych marki COS (również należącej do struktury H&M). Dodatkowo na stronie www sklepu znaleźć można dedykowaną podstronę “nasza odpowiedzialność”, na której odzieżowy gigant edukuje w zakresie sprzedaży bardziej przyjaznej środowisku.

Tym bardziej cieszą więc zmiany wprowadzane w branży. Na popularności, szczególnie wśród młodszej generacji Z, zyskują zielone trendy, takie jak np. re-commerce (nazywane również reverse commerce; autorzy 2022 Resale Report przewidują, że do 2024 roku rynek ten osiągnie wartość równą 64 miliardów dolarów) i trend kupowania produktów z drugiej ręki (co widać chociażby po rozkwicie popularnej na rynku aplikacji Vinted; tylko w zeszłym roku apka wyceniania była na 4,5 mld dolarów).

Szczególnym zainteresowaniem trend ten cieszy się w kontekście marek luksusowych. Widać to chociażby na przykładzie firmy Kering (właściciela popularnych marek o ugruntowanej pozycji, takich jak Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen czy Balenciaga), która w ubiegłym roku nabyła 5% udziałów we francuskiej marce Vestiaire Collective, której zadaniem jest wyszukiwanie i uwierzytelnianie używanych produktów oraz ich dalsza odsprzedaż.

Wojnę z marnotrawstwem i konsumpcjonizmem wytoczyli markom zresztą... sami kupujący. Dobrze obrazuje to raport Global Sustainability Study 2021 przygotowany przez Simon Kucher & Partners. 32% Millennialsów w ciągu ostatnich pięciu lat znacząco zmieniło swoje zachowanie zakupowe w kierunku bycia bardziej zrównoważonym, a pokolenie Z idzie w ich ślady. Te same badania pokazują również, że 78% konsumentów w skali globalnej uważa, że zrównoważony rozwój środowiska jest ważny i lubi myśleć o sobie jako o zielonych nabywcach.

Problem ekologicznej równowagi ecommerce, w tym również eFashion, jest jednak daleko bardziej skomplikowany niż samo wytwarzanie - składają się na niego również wyzwania związane z transportem, magazynowaniem, pakowaniem i ogólnie rozumianą logistyką. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda rzeczywisty obraz sytuacji w tym sektorze oraz na jakie zmiany warto postawić, by prowadzić bardziej zrównoważony biznes online, koniecznie sięgnijcie po pozycję wydaną przez Linker Cloud i partnerów: Sustainable Logistics: the Need for Green Growth [https://go.linkercloud.com/ebooks/sustainable-logistics].