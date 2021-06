Castorama z zieloną wstążką w ramach działań CSR

Castorama przystąpiła do kampanii społecznej Zielona Wstążka #DlaPlanety, realizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska. Tegorocznym tematem przewodnim jest odtwarzanie ekosystemów.

Światowy Dzień Środowiska, obchodzony 5 czerwca, jest pierwszym dniem kampanii Zielona Wstążka #DlaPlanety, której celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej najważniejszych wyzwań środowiskowych. Castorama nawiązując partnerstwo z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które działa pod auspicjami Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska dołączyła do tegorocznych działań. W poprzednich latach wątkiem przewodnim były m.in. walka z zanieczyszczeniem plastikiem, walka z zanieczyszczeniami powietrza oraz ochrona bioróżnorodności.

Tegoroczna edycja skupia się na ochronie i odtwarzaniu ekosystemów. Jest to związane z ogłoszeniem przez ONZ lat 2021-2030 Dekadą Odtwarzania Ekosystemów. Im lepsza będzie kondycja ekosystemów tym zdrowsza pozostanie nasza planeta i my jej mieszkańcy. Poprawa ich stanu jest istotnym elementem działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym przede wszystkim położenia kresu ubóstwu, skutecznej walki z kryzysem klimatycznym i zapobiegania dalszemu masowemu ginięciu gatunków.

- Realizowana kampania Last Minute zwraca uwagę na aktualną kondycję ekosystemów, zachęcając do ich ratowania i odbudowy, w ramach inicjatywy i społeczności #ReGeneracja. Poprawa stanu środowiska jest istotnym elementem działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym przede wszystkim: położenia kresu ubóstwu, skutecznej walki z kryzysem klimatycznym czy zapobiegania dalszemu, masowemu ginięciu gatunków. Im większa świadomość wśród społeczeństwa w tym obszarze, tym większa szansa na lepszą przyszłość dla naszej planety. Cieszymy się, że Castorama, firma znana z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, dołączyła do naszej kampanii. Zachęcamy do tworzenia społeczności #ReGeneracja - pokreśliła Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa.