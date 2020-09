CD-Action i PC Format w nowej odsłonie. Zbiórka funduszy przyciągnęła tłumy

Ostatniego dnia sierpnia uruchomiona została zbiórka crowdfundingowa mająca na celu pozyskanie funduszy na rozwój marek CD-Action oraz PC Format. W ciągu tygodnia w akcję włączyło się ponad 2000 inwestorów, a wartość zebranej kwoty przekroczyła 950 tys. złotych. Choć akcję zaplanowano na maksymalny okres trzech miesięcy, wszystko wskazuje na to, że zakończy się ona przed czasem. Do końca zbiórki pozostało bowiem niecałe 300 tys. złotych.

Przedmiotem inwestycji jest spółka Gaming Tech Esports Media SA, która została utworzona w celu realizacji założeń biznesowych wykraczających poza wydawnictwo czasopism CD-Action i PC Format. Dotyczy to prowadzenia serwisów internetowych WWW w obszarze gamingu i technologii czy produkcji treści wideo. Planowane jest stworzenie silnej marki technologiczno - gamingowej.

- CD-Action i PC Format to nie tylko marki – to przede wszystkim chemia pomiędzy uznanymi redaktorami i wiernymi czytelnikami. Obie strony tej zażyłej relacji zasługują na miejsce w internecie, w którym ci pierwsi będą mogli bez niepotrzebnych ograniczeń technologicznych robić dla tych drugich to, co potrafią najlepiej: tworzyć wysokiej jakości treści - napisano w informacji prasowej.