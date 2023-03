Slack | Austin Distel on Unsplash

Osoby mające dostęp do aplikacji mogą kliknąć ikonę z trzema kropkami w wątku i nacisnąć „Wersja robocza odpowiedzi”. Dzięki temu, zamiast samodzielnie wpisywać odpowiedź, automatycznie zostanie ona wygenerowana. Nadal nie jest jasne, jaki będzie poziom jej szczegółowości, ale - oczywiście - będzie można ją edytować, by lepiej pasowały do rozmowy. Firmy i organizacje mogą dołączyć do listy oczekujących na wersję beta ChatGPT.

Ponadto bot ChatGPT na Slacku może pomóc znaleźć odpowiedzi „na dowolny temat” za pomocą wbudowanych i narzędzi badawczych, a także podsumować kanały lub wątki, dzięki czemu możesz być na bieżąco z tym, co dzieje się w pracy.

Ta wiadomość jest częścią szerszej ofensywy Salesforce'a - Einstein GPT - czyli własnego podejścia firmy do modelu ChatGPT stworzonego przez OpenAI, które ma na celu zintegrowania chatbota z oprogramowaniami CRM (do zarządzania relacjami z klientami). Według Salesforce'a, Einstein GPT połączy technologię sztucznej inteligencji Salesforce, jak i OpenAI, umożliwiając generowanie e-maili, które sprzedawcy mogą wysyłać do klientów, tworzenie odpowiedzi na pytania klientów i tworzenie „treści docelowych” dla marketerów.

Działania Salesforce'a skupione na AI bynajmniej nie zaskakują. Kilka innych firm, w tym Microsoft, Google i Meta, również szuka sposobów na włączenie sztucznej inteligencji do swoich produktów, bo gorączka złota tylko przybiera na sile.

Zaledwie dzień przed tym ogłoszeniem Microsoft wprowadził AI CoPilot dla Microsoft 365, który może pisać konfigurowalne e-maile lub wiadomości do klientów, a także tworzyć treści marketingowe. Google zintegrowało również narzędzia AI ze swoimi aplikacjami zwiększającymi produktywność, takimi jak Meet i Spaces. Nie śpi też Discord, który ogłosił, że wprowadza zestaw nowych doświadczeń AI na wielu swoich serwerach.

Discord chce przede wszystkim zaktualizować swojego bota Clyde'a o technologię OpenAI ChatGPT, która pozwolić ma użytkownikom prowadzić z nim na dłuższe rozmowy. Wystarczy wpisać @Clyde na serwerze, aby rozmawiać z Clyde'em na dowolnym kanale. Możesz także poprosić Clyde'a, aby założył wątek dla grupy znajomych. Discord zauważa, że Clyde może polecać listy odtwarzania i uzyskiwać dostęp do GIF-ów i emotikonów, jak każdy użytkownik Discord.