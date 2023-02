OpenAI uruchomił pilotażowy plan subskrypcji dla ChatGPT. Koszt ChatGPT Plus zaczyna się od 20 USD miesięcznie, a usługa zapewnia - jak mówi OpenAI - szereg korzyści w porównaniu z podstawowym planem, w tym przede wszystkim ułatwiony dostęp do ChatGPT nawet w godzinach szczytu, szybsze czasy reakcji i priorytetowy dostęp do nowych funkcji i ulepszeń. OpenAI uspokaja jednocześnie, że darmowy poziom ChatGPT nie zniknie.

Jeśli chodzi o ChatGPT Plus, jest on obecnie dostępny tylko dla klientów w USA. OpenAI mówi, że rozpocznie proces zapraszania osób z listy oczekujących w nadchodzących miesiącach i zamierza „wkrótce” rozszerzyć Plus na dodatkowe kraje i regiony.

Uruchomiliśmy ChatGPT jako wstęp do badań, abyśmy mogli dowiedzieć się więcej o mocnych i słabych stronach systemu oraz zebrać opinie użytkowników, aby pomóc nam ulepszyć jego ograniczenia. Od tego czasu miliony ludzi przekazały nam opinie, wprowadziliśmy kilka ważnych aktualizacji i widzieliśmy, jak użytkownicy znajdują wartość w wielu profesjonalnych zastosowaniach, w tym w kreśleniu i edytowaniu treści, burzy mózgów, pomocy programistycznej i uczeniu się nowych tematów. - napisał OpenAI w poście na blogu

ChatGPT Plus może być pierwszym z kilku planów, które zostaną uruchomione, sugeruje firma. W poście na blogu firma przyznaje, że oprócz interfejsu API „aktywnie eksploruje” opcje tańszych planów, biznesplanów i pakietów danych.

Uwielbiamy naszych darmowych użytkowników i nadal będziemy oferować bezpłatny dostęp do ChatGPT. Oferując takie ceny subskrypcji, będziemy w stanie pomóc w zapewnieniu bezpłatnego dostępu jak największej liczbie osób. Planujemy udoskonalić i rozszerzyć tę ofertę w oparciu o Wasze opinie i potrzeby”.

OpenAI zapowiedziało uruchomienie ChatGPT Plus na początku stycznia, ogłaszając, że „zaczyna myśleć o monetyzacji ChatGPT” i publikując ankietę, która przedstawiała potencjalne ceny i funkcje planu „ChatGPT Professional”. Następnie, kilka tygodni temu, kilku użytkowników ChatGPT zgłosiło przyznanie dostępu do poziomu pro, który kosztował 42 USD miesięcznie, co jednak - z perspektywy czasu - okazało się błędem.

Pomimo kontrowersji i kilku zakazów, ChatGPT okazał się ogromnym sukcesem reklamowym dla OpenAI. Przyciągnął do firmy uwagę mediów, a sama aplikacja stała się fenomenem, który ma potencjał, by zagrozić nawet potędze Google'a. ChatGPT miał ponad milion użytkowników na początku grudnia, co jest godną pozazdroszczenia baza użytkowników pod każdym względem, ale nie zmienia to faktu, że OpenAI jest pod presją, aby osiągnąć zysk z produktów takich jak ChatGPT. Na wytrenowanie swoich modeli wydało wielomiliardowe sumy. OpenAI spodziewa się więc, że w 2023 roku zarobi 200 milionów dolarów, a to jednak grosze w porównaniu z ponad 1 miliardem dolarów, które do tej pory zainwestowano w startup.

Według Semafor, Microsoft pracuje nad włączeniem technologii generowania tekstu OpenAI do Bing w nadchodzących tygodniach, co uczyni wyszukiwarkę bardziej konkurencyjną w stosunku do Google. Osobno OpenAI planuje wprowadzić w przyszłości aplikację mobilną ChatGPT.

ChatGPT wywołał panikę w Google

Google było już pod presją w połowie grudnia, kiedy CNBC poinformowało, że pracownicy zgłosili obawy na niedawnym spotkaniu wszystkich pracowników, że firma traci przewagę konkurencyjną w zakresie sztucznej inteligencji (AI), biorąc pod uwagę szybki wzrost ChatGPT.

Kilka dni później "The New York Times" poinformował, że ChatGPT jest uważany za „czerwony kod” dla wyszukiwarki Google, a te informacje zbiegły się w czasie z doniesieniami o planach Microsoftu, który zamierza włączyć ChatGPT do wyszukiwarki Bing.