ChatGPT to chatbot oparty na sztucznej inteligencji, który może wyznaczać kierunki i wykonywać zadania, takie jak pisanie esejów. Łatwo uznać go za tanie zastępstwo copywriterów, ale - przed podjęciem decyzji o tym, jak wykorzystać go do treści i SEO - należy zrozumieć wiele kwestii.

ChatGPT uczył się mówić na ogromnych ilościach danych i - w odróżnieniu od swoich poprzedników - może nie tylko przewidzieć, jakie będzie następne słowo w zdaniu, ale także ułożyć odpowiedź w sposób podobny do ludzkiego. Podobnie jednak jak inne duże modele językowe, takie jak GPT-3 (i GPT-3.5, który leży u podstaw ChatGPT), nie jest on szkolony do wykonywania określonych zadań. Ma szeroką wiedzę z wielu dziedzin, którą może następnie zastosować w innych.

Czy powinieneś używać AI do celów SEO?

Zawartość AI jest wykrywalna

Wiele osób zupełnie bezpodstawnie twierdzi, że Google nie ma możliwości sprawdzenia, czy treść została wygenerowana przy użyciu sztucznej inteligencji, gdy nawet treści wykorzystujące algorytmy zapobiegające wykryciu mogą zostać wykryte. Wykrywanie treści generowanych maszynowo było przedmiotem badań trwających od wielu lat, w tym badań nad wykrywaniem treści przetłumaczonych z innego języka.

Treść generowana automatycznie narusza wytyczne Google?

John Mueller z Google w kwietniu 2022 roku powiedział, że treści generowane przez sztuczną inteligencję naruszają wytyczne Google.

Dla nas zasadniczo nadal mieściłyby się one w kategorii treści generowanych automatycznie, co jest czymś, co mamy we wskazówkach dla webmasterów od prawie samego początku. A ludzie automatycznie generowali treści na wiele różnych sposobów. A dla nas, jeśli używasz narzędzi uczenia maszynowego do generowania treści, jest to zasadniczo to samo, co po prostu tasujesz słowa, szukasz synonimów lub wykonujesz sztuczki tłumaczeniowe, które robili ludzie. Tego rodzaju rzeczy. Podejrzewam, że jakość treści jest trochę lepsza niż w przypadku naprawdę starych narzędzi szkolnych, ale dla nas nadal jest to treść generowana automatycznie, a to oznacza dla nas, że nadal jest niezgodna ze wskazówkami dla webmasterów. Dlatego uznalibyśmy to za spam.

Google niedawno zaktualizowało sekcję treści „generowanych automatycznie” na swojej stronie, zmieniając zapis:

„Automatycznie generowana (lub „automatycznie generowana”) treść to treść, która została wygenerowana programowo bez tworzenia czegokolwiek oryginalnego lub dodawania wystarczającej wartości”

Na:

Google zaktualizował to zdanie, dodając słowo „spam”:„Automatycznie generowana (lub „generowana automatycznie”) treść zawierająca spam to treść, która została wygenerowana programowo bez tworzenia czegokolwiek oryginalnego lub dodawania wystarczającej wartości;”

Zmiana wyjaśnia, że samo automatyczne generowanie treści nie oznacza, że jest to spam. To brak wszystkich wartości dodanych i ogólnych „spamowych” cech sprawia, że ta treść jest problematyczna.

Najlepsze wykorzystanie sztucznej inteligencji w SEO

Najlepszym zastosowaniem narzędzi AI wydaje się więc zwiększenie produktywność pracowników. Zwykle polega to na umożliwieniu sztucznej inteligencji wykonywania żmudnej pracy badawczej i analitycznej.

Podsumowanie stron internetowych w celu utworzenia metaopisu może być dopuszczalnym zastosowaniem, ponieważ Google wyraźnie twierdzi, że nie jest to sprzeczne z jego wytycznymi. Używanie ChatGPT do generowania konspektu lub podsumowania treści - także.

Przekazanie tworzenia treści sztucznej inteligencji i publikowanie jej w 1:1 nie wydaje się jednak wskazane dopóki nie zostanie ona najpierw sprawdzona pod kątem jakości, dokładności i przydatności.

Robert Sosnowski

CVO

Biuro Podróży Reklamy:

Zapytałem na ChatGPT jak zarobić na tekstach generowanych przez Open AI. I oto odpowiedź jaką uzyskałem:

Istnieje kilka sposobów, w jaki można zarabiać na tekstach generowanych przez OpenAI, lub inne narzędzia do generowania tekstu oparte na sztucznej inteligencji:





Korzystanie z narzędzi do generowania tekstu jako usługi: Można zaoferować usługi związane z generowaniem tekstu dla innych firm lub osób prywatnych.





Tworzenie treści na platformach zarobkowych: Można wykorzystać teksty generowane przez sztuczną inteligencję do tworzenia treści na platformach zarobkowych, takich jak np. Upwork, Fiverr lub Freelancer.





Wprowadzanie treści na rynek: Można wykorzystać teksty generowane przez sztuczną inteligencję do tworzenia własnej zawartości, którą można wprowadzić na rynek i zarabiać na jej sprzedaży.





Tworzenie aplikacji lub narzędzi opartych na generowaniu tekstu: Można zbudować aplikację lub narzędzie oparte na technologii generowania tekstu i sprzedawać je lub oferować je jako usługę.





Reklamowanie produktów lub usług za pomocą treści generowanych przez sztuczną inteligencję: Można wykorzystać teksty generowane przez sztuczną inteligencję do tworzenia reklam lub innych materiałów marketingowych, które mogą być wykorzystywane do promowania produktów lub usług.

ChatGPT nie jest pierwszym czatem na którym można porozmawiać ze sztuczną inteligencją i uzyskać wyczerpujące odpowiedzi czy teksty. Wbrew reklamowanym zdolnościom ChatGPT poproszony przez mnie o ułożenie wiersza dotykającego nostalgii, nihilizmu, egzystencjalizmu nie wywiązał się z zadania należycie. Przytoczył uproszczone definicje tych słów, które ułożył w strukturę wiersza i dopisał krótkie podsumowanie

Zapytałem: Jaki najdłuższy tekst jesteś w stanie napisać?

Jako sztuczna inteligencja, jestem w stanie wygenerować teksty o dowolnej długości, korzystając z danych, którymi zostałam wyposażona. Moje możliwości są ograniczone tylko przez ogólnodostępną wiedzę i dane, a także przez zasady gramatyczne i ortograficzne danego języka. Jeśli masz jakiś konkretny cel lub potrzebę generowania tekstu o określonej długości, chętnie Ci pomogę i postaram się wygenerować tekst, który spełni Twoje oczekiwania.

To co jest nowością w zakresie tekstów generowanych przez ChatGPT, to fakt, że są one generowane w różnych językach. Większość AI działa po angielsku. Open AI generuje teksty również po polsku. Myślę, że najwięcej skorzystają z ChatGPT: dziennikarze, uczniowie, twórcy kontentu pracujący w branży marketingowej, jak i twórcy kontentu pod SEO. Nie jestem w stanie natomiast sprawdzić na ile tworzone odpowiedzi czy teksty są unikalne. Na moje oko ten poziom unikalności nie jest niestety nadmiernie wysoki, w przypadku poruszania tych samych zagadnień.