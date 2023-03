zakupy, online, karta, komputer, laptop, fot. rupixen, pixabay

Starter Cinkciarz.pl z kartą jest dostępny w eStore, który jest marketplace polskiego fintechu. Zarówno obecni jak i niezarejestrowani klienci mogą zamówić starter w wersji White lub Black. Po jego otrzymaniu decydują, czy chcą sami używać karty czy np. dać ją członkowi rodziny lub znajomemu, a może współpracownikowi czy klientowi. Osoba, która będzie chciała korzystać z karty, musi założyć konto w portalu Cinkciarz.pl lub zalogować się do swojego profilu i przypiąć kartę. Wcześniej tylko zarejestrowani użytkownicy Cinkciarz.pl mogli zamawiać karty i nie można było przekazywać ich innym osobom.

- Karty wielowalutowe, które udostępniliśmy we współpracy z Visa, cieszą się coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród podróżujących za granicę i kupujących w międzynarodowych sklepach internetowych. Chcemy, aby mogły docierać do jeszcze szerszego grona odbiorców, dlatego umożliwiamy zamawianie Startera Cinkciarz.pl z kartą w naszym eStore dla siebie lub innej osoby, np. jako prezent – mówi Piotr Kiciński, wiceprezes Cinkciarz.pl.

Karta wielowalutowa 2.0

Zamawiając Starter Cinkciarz.pl, użytkownicy mogą skorzystać z opcji wysyłki pocztą, kurierem i do paczkomatu (w zależności od kraju zamieszkania). Po rejestracji karty w profilu, będzie ona posiadała wszystkie funkcjonalności karty wielowalutowej 2.0, w tym dostęp do darmowych rachunków w polskich złotych i 19 innych walutach, płatności w ponad 160 walutach oraz możliwość udostępniania zarejestrowanego „plastiku” innym osobom: członkom rodziny, znajomym, pracownikom czy klientom. Właściciel karty wielowalutowej 2.0 może łatwo i wygodnie kontrolować wydatki i ustawiać limity za pomocą aplikacji mobilnej, co jest ważne choćby w przypadku kieszonkowego dla dziecka.

Marketplace eStore

W eStore fintechu można kupić produkty cyfrowe, takie jak kody aktywacyjne do gier, audiobooki, e-booki, dostęp do VOD i platform muzycznych, karty podarunkowe, vouchery i oprogramowanie. Marketplace Cinkciarz.pl jest w pełni zintegrowany z autorskim systemem płatności fintechu – Cinkciarz Pay. Dzięki temu użytkownicy mogą opłacić zamówienie w dowolnej z 27 walut, m.in. za pomocą portfela walutowego fintechu, szybkich przelewów bankowych online, BLIK, kart (Visa, Mastercard, Diners Club i inne), PayPal, Apple Pay, Google Pay, Trustly, Skrill, Vipps, Rapid Transfer czy iDEAL.