Circle K i Polski Czerwony Krzyż w ramach wspólnej kampanii zadbają o bezpieczeństwo dzieci na drogach

DrogoweABC, fot. CircleK

W drugim semestrze w przedszkolach w całej Polsce rozpoczęła się III edycja programu edukacyjnego „Drogowe ABC”, organizowanego przez firmę Circle K Polska oraz Polski Czerwony Krzyż. Celem inicjatywy, skierowanej do dzieci w wieku 3-6 lat, jest budowanie właściwych postaw z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych, a do tej pory blisko 50 tysięcy dzieci z blisko 600 placówek w całej Polsce wzięło udział w programie.

Jak wynika z badania przeprowadzonego na potrzeby programu „Drogowe ABC”, aż 75% ankietowanych rodziców uważa, że dziecko naśladuje ich zachowania – również te na drodze. Mimo to, ponad 80% opiekunów przekracza dozwoloną prędkość, jadąc wraz z dzieckiem samochodem. Prawie co piąty rodzic przyznaje, że sam nie ma wystarczającej wiedzy, a co siódmy – czasu, aby uczyć swoje dziecko zasad bezpieczeństwa na drodze czy podstaw udzielania pierwszej pomocy. Ponad 60% badanych uważa, że przedszkola powinny poświęcać więcej uwagi na edukację dzieci w tym zakresie. W odpowiedzi na oczekiwania rodziców oraz z myślą o bezpieczeństwie najmłodszych, Circle K wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem połączyli siły i wspólnie stworzyli program edukacyjny „Drogowe ABC”, aby budować świadomość i wzmacniać prawidłowe postawy wśród dzieci już od najmłodszych lat.

Przerwa z powodu pandemii

- Cieszymy się, że ruszyła kolejna edycja programu Drogowe ABC. W ubiegłym roku z powodu pandemii musieliśmy wstrzymać nasze działania w przedszkolach. W tym roku program wrócił z nowymi odświeżonymi materiałami, które pozwalają nauczycielom na prowadzenie lekcji zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie. Filmiki z misiem Cyrylem pomogą także rodzicom na zapoznanie najmłodszych dzieci z tematami bezpieczeństwa – mówi Małgorzata Szukała, kierownik Działu Promocji w Biurze Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

„Drogowe ABC”

Jest to ogólnopolski program edukacyjny, w którym organizatorzy stawiają sobie za cel wzmacnianie świadomości na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Łącząc naukę i zabawę, najmłodsi mają możliwość pozyskać wiedzę z zakresu bezpiecznego poruszania się na drodze, numerów alarmowych oraz poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy zajęć otrzymają specjalny zestaw materiałów dydaktycznych w formie kolorowanek, labiryntów oraz odblaskową naklejkę z bohaterem programu – misiem Cyrylem. Ponadto, w oparciu o podstawę programową kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, eksperci przygotowali scenariusze lekcji oraz karty pracy do zajęć, które zostały udostępnione na stronie internetowej programu www.drogoweABC.pl do samodzielnego pobrania przez wszystkich zainteresowanych pedagogów.

Trzecia edycja programu

Trzecia edycja „Drogowego ABC” rozpoczęła się w lutym i potrwa do końca roku szkolnego. W ramach tegorocznego programu zostały przygotowane nowe materiały edukacyjne, takie jak krótkie filmy animowane z misiem Cyrylem. Co więcej, wzbogacono je o niezwykle ważne w dobie pandemii aspekt podstawowych zasad higieny, mycia rąk oraz zasłania nosa i ust zgodnie z obowiązującymi zasadami. W ramach akcji 25 000 uczniów przedszkoli w całej Polsce weźmie udział w zajęciach edukacyjnych podejmujących tematykę bezpieczeństwa drogowego. Do tej pory w ramach inicjatywy blisko 50 tysięcy dzieci z 598 przedszkoli w 12 województwach poznało zasady bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. W tegorocznej edycji program obejmie placówki w 16 województwach. Akcja jest w całości finansowana ze środków przekazanych przez jego współorganizatora – sieć stacji Circle K Polska.

- Sieć Circle K to blisko 380 stacji w różnych regionach Polski. Jako firma odpowiedzialna społecznie chcemy mieć rzeczywisty wpływ na to, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie i wspierać lokalne społeczności. Możemy to realizować m.in. za sprawą programu „Drogowe ABC”, edukując najmłodszych i tym sam troszcząc się o ich bezpieczeństwo na polskich drogach. Cieszymy się, że wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem możemy już po raz trzeci dokładać kolejną cegiełkę do tworzenia bezpiecznego miejsca dla nas wszystkich, w szczególności dzieci. W poprzednich latach program spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród przedstawicieli placówek, rodziców, ale także naszych klientów i pracowników. Wierzymy, że takie inicjatywy są bardzo potrzebne w przestrzeni publicznej i stawiamy sobie za cel, aby mieć swój wpływ na najbliższe otoczenie i społeczności, w których działają stacje paliw Circle K – mówi Rafał Droździak, Szef Marketingu i Komunikacji w Circle K Polska.