Cleo, Almette, serek wiejski, fot. Hochland

Hochland wraz z prezentacją serka wiejskiego Almette ukazuje nowy wymiar przyjemności dla każdego. Tę przyjemność smaku wraz z konsumentami w kampanii reklamowej odkrywać będzie jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek i celebrytek – Cleo.

Cleo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek i autorek tekstów, a jednocześnie zdolna malarka i projektantka. Jej delikatny urok idzie w parze z mocnym głosem, czyniąc z niej gwiazdę sceny muzycznej, której piosenki nucą miliony Polaków. Jako że image Cleo można określić jako „neo-folk”, a nowe serki wiejskie Almette to propozycja klasyczna, ale w unikalnym wydaniu, udział Cleo w kampanii to wybór doskonale uzasadniony.

Jak sama o sobie mówi, w życiu stawia na tradycję, ale z nowoczesnym twistem i tym razem to ona została fanką serków – i to w trzech smakach i o trzech różnych konsystencjach: Fajnie, że jest różnorodnie. Jak u mnie – czasem folk, czasem pop. Klasyka podkręcona w nowy sposób. Skąd ja to znam. Odpowiedź już chyba chodzi mi po głowie! Dlatego to właśnie Cleo, w rytm swojego przeboju „Za krokiem krok”, w spotach reklamowych nuci motyw kampanii – „Przyjemność mi chodzi po głowie”.

Tradycyjnie, ale z twistem!

Serki wiejskie to najnowsza propozycja w ofercie Almette. Marka wprowadziła na rynek niespotykane do tej pory warianty smakowe, aby każdy mógł wybrać coś dla siebie. Do wyboru są trzy różne smaki - kształtne ziarenka serka wiejskiego zanurzone są w trzech różnych „śmietankach”: z dodatkiem sera ricotta o charakterystycznej słodkawej nucie, z dodatkiem jedynego w swoim rodzaju śmietankowego serka Almette lub z dodatkiem lekko kwaśnego naturalnego jogurtu typu islandzkiego skyr z wysoką zawartością białka i 0% tłuszczu.

- Jedzenie serków wiejskich to prawdziwa frajda! Już się pewnie domyślacie, że to właśnie taka przyjemność chodzi mi po głowie na scenie i nie tylko. Cóż mogę powiedzieć więcej – ta przyjemność będzie jeszcze grana nie raz – opowiada Cleo.