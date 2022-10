dziecko, zabawa, zabawki, fot. dayronv, pixabay

Niedożywienie dzieci to wciąż duży problem w naszym kraju. Przekłada się on bezpośrednio na rozwój młodego pokolenia, a co za tym idzie może wpływać na jego przyszłość. Marka Hochland od lat aktywnie angażuje się w wiele inicjatyw z zakresu społecznej odpowiedzialności. Teraz, w ramach ogólnopolskiej akcji „Dzielimy się tym, co dobre”, sfinansuje 150 000 ciepłych posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci. To wynik długofalowej współpracy marki Hochland z Polską Akcją Humanitarną i Programem Pajacyk w ramach której marka Hochland chce wnieść swój wkład w zmniejszenie problemu niedożywienia i jego konsekwencji.

W 2020 roku w Polsce aż 410 tys. dzieci żyło na poziomie skrajnego ubóstwa, co oznacza, że gospodarstwa domowe, które zamieszkiwały miały do dyspozycji dochód niższy niż zakłada minimum egzystencji. To aż 30% więcej niż odnotowano w roku poprzednim. Jedną z poważniejszych konsekwencji skrajnego ubóstwa jest brak regularnego dostępu do żywności, który bardzo często kończy się niedożywieniem wśród dzieci.

- Problem ten wśród dzieci i młodzieży ma wpływ na zaburzenia rozwoju układu nerwowego, zahamowanie wzrostu i dojrzewania, niską samoocenę, wstyd, wykluczenie z grupy rówieśniczej czy stygmatyzację. Niedożywienie wywołuje efekt kuli śnieżnej: wpływając negatywnie na zdrowie dziecka, hamuje jego rozwój fizyczny, społeczny i intelektualny. – mówi Magdalena Jaranowska z Polskiej Akcji Humanitarnej.

Posiłki od marki Hochland

Marka Hochland, która stawia odpowiedzialność społeczną wśród swoich priorytetów, po raz kolejny zaangażowała się w przedsięwzięcie, przynoszące wymierne korzyści dla dzieci i młodzieży. Realizując akcję „Dzielimy się tym, co dobre” we współpracy z Programem Pajacyk, marka chce pomóc najbardziej potrzebującym dzieciom, poprzez zapewnienie im regularnych ciepłych posiłków.

Jest to kontynuacja współpracy rozpoczętej w 2021 roku, kiedy to w ramach ogólnopolskiej loterii „Dzielimy się tym, co dobre” marka Hochland zadbała nie tylko o atrakcyjne nagrody dla laureatów, ale też przeznaczyła 100 000 zł na wsparcie potrzebujących dzieci za pośrednictwem Programu Pajacyk. Teraz, konsekwentnie realizując ideę „dzielenia się tym, co dobre” marka Hochland sfinansuje 150 000 ciepłych posiłków dla dzieci.

- Każdy posiłek smakuje lepiej, gdy możemy się nim podzielić, również z tymi, którzy tego potrzebują - to myśl przewodnia akcji „Dzielimy się tym, co dobre”. Na co dzień w większości polskich domów dzielenie się jedzeniem, wspólne posiłki są rzeczą naturalną. Te pyszne chwile razem, kiedy możemy cieszyć się smakiem potraw i czerpać przyjemność z relacji z bliskimi są głęboko zakorzenione w wartościach marki Hochland. Mamy jednak świadomość, że są w Polsce dzieci, które nie mają możliwości spożywania regularnych posiłków. W ramach akcji „Dzielimy się tym, co dobre” razem z Programem Pajacyk chcemy im pomóc zapewniając dostęp do codziennych ciepłych posiłków w szkole, ale patrzymy też na to szerzej. Pomagając w ten sposób możemy mieć wpływ na niwelowanie barier rozwojowych związanych z niedożywieniem. Możemy pomóc uwolnić naturalny potencjał dzieci i przywrócić im zapał i radość w realizacji swoich pasji i marzeń – mówi Radosław Jurkowski, Marketing Manager z Hochland Polska.

Wsparcie w ramach akcji Hochland „Dzielimy się tym, co dobre” zostało uruchomione od początku września, wraz z powrotem dzieci do szkół. Towarzyszyć mu będzie kampania informacyjna w mediach oraz logo akcji umieszczone na opakowaniach serów Hochland. Kupując produkty Hochland każdy może dołożyć swoją cegiełkę do wsparcia potrzebujących dzieci.