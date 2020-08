Coca-Cola i Otwarci jak nigdy. To pierwsza kampania firmy od wybuchu pandemii

otwarci jak nigdy, fot. Coca-Cola

Coca-Cola Polska rozpoczyna nową kampanię: Otwarci jak nigdy. To pierwsze tego typu działanie marki od chwili wybuchu epidemii COVID-19, która bardzo zmieniła świat. Kampanię otwiera George The Poet i jego poruszający manifest.

W kwietniu tego roku Coca-Cola tymczasowo zawiesiła wszystkie planowane działania marketingowe. Jednocześnie przekierowała swoje zasoby do lokalnych społeczności oraz na wsparcie partnerów handlowych. The Coca-Cola Company – wraz z partnerami i Fundacją Coca-Cola w Atlancie – zobowiązała się do przekazania ponad 100 mln dolarów na całym świecie na rzecz organizacji prowadzących lokalne działania pomocowe. W trakcie pierwszych miesięcy pandemii wsparcie firm systemu Coca-Cola w Polsce dotarło do szpitali i służb (m. in. medycznych i straży pożarnej oraz za pomocą Funduszu Interwencyjnego WOŚP), a także objęło blisko 5 000 lokali gastronomicznych w całym kraju. Szacowana wartość tych działań wyniosła 7,5 mln złotych.

Coca-Cola powraca z nową kampanią

Kampania została opracowana przez agencję 72andSunny Amsterdam. Otwarci jak nigdy (Open Like Never Before) rozpoczyna nową erę zmian kulturowych i społecznych. Kampanię otwiera poruszający manifest, napisany specjalnie dla Coca-Cola przez George’a The Poet, wielokrotnie nagradzanego artystę słowa mówionego. W polskiej wersji spotu głosu użyczył Gamou Fall – model, aktor filmowy i teatralny, związany m.in. z Teatrem Polskim w Poznaniu.

Manifest podkreśla wagę nowych możliwości, które odkrywamy w konsekwencji lockdownu. To wezwanie, abyśmy wszyscy stali się „otwarci jak nigdy wcześniej” – abyśmy doceniali wszystko, co nas otacza. Słowa George'a zachęcają nas do otwartości na zmiany, do spojrze¬nia na świat i na siebie z różnych perspektyw, a także do odkrywania nieznanych dotychczas możliwości w tej „nowej normalności”.

– Kampania „Otwarci jak nigdy” opiera się na przekonaniu, że nie musimy się cofać do starej normalności. Zamiast tego wszyscy możemy ruszyć do przodu i sprawić, by świat stał się nie tylko inny, ale i lepszy. Stanowi również wsparcie i uhonorowanie naszych partnerów handlowych, jakże ważnych w lokalnych społecznościach – hoteli, kawiarni, restauracji – z których wiele po bardzo trudnym dla branży okresie ponownie będzie przyjmować gości – podkreśla Kaija Kevvai, Senior Brand Manager marki Coca-Cola.

Ogłoszenie manifestu poprzedza uruchomienie długotrwałego programu działań na poszczególnych rynkach przez cały rok – aż do 2021. Wiele spośród tych aktywności skupi się na wsparciu przeznaczonym dla lokalnych hoteli, kawiarni i restauracji – to właśnie one są siłą napędową lokalnych społeczności, a teraz ponownie otwierają swoje drzwi.

Pomoc w tworzeniu przekazu reklamowego

Wyżej wspomniane działania obejmować będą między innymi kanały digital, social media, nośniki zewnętrzne, radio oraz telewizję. Ponadto firma wesprze partnerów HORECA (kawiarnie i restauracje) swoimi zasobami i wiedzą w tworzeniu własnego przekazu reklamowego. Dzięki specjalnej platformie internetowej partnerzy programu będą mogli tworzyć sponsorowane przez firmę Coca-Cola, dopasowane do własnych potrzeb reklamy, a następnie rozpowszechniać je w mediach społecznościowych. To działanie pomoże zakomunikować, że lokale zostały znowu otwarte i przyjmują gości. Wsparciem tym objętych zostanie ponad 1500 kawiarni i restauracji.

Dalsze działania w ramach kampanii Otwarci jak nigdy (#OtwarciJakNigdy) polegać będą na zaangażowaniu wszystkich konsumentów. To zaproszenie do opowiedzenia sobie nawzajem i całemu światu, w jaki sposób chcielibyśmy się zmienić i co oznacza być otwartym jak nigdy.