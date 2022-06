Coca-Cola od 50 lat w Polsce. Marka kontynuuje kampanię z wykorzystaniem murali

mural, miasto, ulica, fot. Coca-Cola

Mieszkańcy stolicy mogą już oglądać dwa z trzech warszawskich murali przy ulicach Żelaznej i Zamoyskiego. To kolejne punkty na mapie urodzinowych kreacji Coca-Cola. W maju, obrazy na ścianach zdobiły budynki w Gdyni, Łodzi, Katowicach i Krakowie. Murale są elementem jubileuszowej kampanii Coca-Cola, która już od 50 lat jest obecna na polskim rynku.

Odkąd w 1972 r. pierwsza konturowa butelka Coca-Cola zeszła z linii produkcyjnej w Warszawskich Zakładach Piwowarskich, sama marka na stałe wpisała się w polską kulturę, realizując m.in. dobrze znane projekty muzyczne i artystyczne. Od lat wpływa też na rozwój gospodarki – inwestuje w nowe zakłady produkcyjne i technologie, jednocześnie tworząc miejsca pracy. Obecnie aż 92 proc. napojów sprzedawanych w Polsce jest produkowanych w kraju, a z każdej złotówki wydanej na produkty Coca-Cola, w Polsce zostaje 71 groszy. Marka angażuje się też w życie lokalnych społeczności, np. w ramach programu Youth Empowered, wpierając młodych wchodzących na rynek pracy, czy inicjując projekty z zakresu zrównoważonego rozwoju.

Trzy jubileuszowe murale

Projekt jednego z trzech warszawskich murali Coca-Cola prezentuje ikoniczną, konturową butelkę i jest nawiązaniem do historii marki w naszym kraju. Grafika wskazuje właśnie na Browary Warszawskie, gdzie rozpoczęła się produkcja kultowego napoju. Mural został namalowany na budynku przy ulicy Żelaznej 67.

Kolejna artystyczna kreacja Coca-Cola znajduje się przy ul. Zamoyskiego 37. Utrzymana jest w nowoczesnym stylu, przedstawia parę konturowych butelek i hasło aktualnej platformy komunikacyjnej – „Real Magic” („Magia chwil przeżytych razem”). Na muralu znajdziemy również logo Hug (przytulenie), inspirowane tym, jak znak towarowy Coca-Cola wygląda na butelkach i puszkach – graficzne zawinięcie logo sprawia wrażenie obejmowania, przytulenia. Zarówno jeden, jak i drugi mural po zmroku zdobi animowana iluminacja.

Trzeci mural pojawi się już w najbliższych dniach na bocznej ścianie parkingu przy ulicy Parkingowej 27. Mural będzie podkreślał „magię chwil przeżytych razem”, która jest ideą tegorocznych obchodów i wyrazem wartości, które towarzyszą Coca-Cola od samego początku jej obecności w Polsce. W związku z tym, że zostanie namalowany w dolnej części budynku, będzie stanowił doskonałe tło do wspólnych zdjęć z bliskimi, przyjaciółmi.

Kontynuacja kampanii

Warszawskie murale są kontynuacją i podkreśleniem artystycznego wkładu marki w popkulturę, który możemy obserwować od 50-ciu lat jej obecności w Polsce. To również kolejny punkt na mapie jubileuszowych murali Coca-Cola. W maju, stworzone z myślą o lokalnych społecznościach kreacje zdobiły ściany budynków w Gdyni, Łodzi, Krakowie i Katowicach. W swojej stylistyce nawiązywały do architektury i elementów charakterystycznych dla poszczególnych miast lub podkreślały historyczne nawiązanie do początków Coca-Cola w Polsce.

Za realizację murali odpowiedzialne jest Good Looking Studio.

