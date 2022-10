Coca-cola. Fot. Pixabay

Niemal 5000 młodych osób z Polski i krajów bałtyckich spotkało się 13 października, by oficjalnie rozpocząć kolejną edycję #YouthEmpowered – programu, w ramach którego Coca-Cola HBC wspiera młodzież w wyborach edukacyjnych i zawodowych. Wraz z lokalnymi partnerami, przygotowano dla uczestników pełne inspiracji i praktycznych informacji spotkania z przedstawicielami świata biznesu, ekspertami rynku pracy, przedsiębiorcami. W tym roku, polska odsłona programu realizowana jest wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, organizacją należącą do nominowanego do Pokojowej Nagrody Nobla 2022 Junior Achievement Worldwide.

Coca-Cola HBC w ramach #YouthEmpowered zamierza do 2025 roku wesprzeć milion młodych osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową. Do tej pory z inicjatywy skorzystało tylko w Polsce już ponad 140 000 tysięcy młodych ludzi. By jak najlepiej odpowiedzieć na ich potrzeby, przeprowadzono badanie – wg. wyników aż 86 proc. młodych chciałoby spotkać się z ekspertem wykonującym ich wymarzony zawód, by zweryfikować lub potwierdzić swoje założenia.

Spotkanie z praktykami biznesu

Właśnie dlatego, podczas webinaru otwierającego tegoroczną edycję, który poprowadził doskonale znany uczestnikom influencer – Karol Paciorek, swoimi doświadczeniami dzielili się praktycy biznesu. Jako pierwszy wystąpił Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie, który opowiedział o tym co jest najważniejsze w budowaniu swoje zawodwej ścieżki oraz raz jak przekuć swoje błędy w inspirującą lekcję rozwojową. Na lokalnej, polskiej scenie pojawili się także inni eksperci: badaczka sztucznej inteligencji, prorektor Akademii Leona Koźminskiego, prof. dr hab. Aleksandra Przegalińska opowiedziała o możliwościach współdziałania człowieka i nowoczesnych technologii, Aleksandra Wesołowska-Sieja, PR Managerka portalu Praca.pl przeprowadziła praktyczny wykład o tym, jak czytać ogłoszenia o pracę, Anna Pytel, Talent Acquisition Manager Coca-Cola HBC udzielała cennych wskazówek jak przygotować pierwsze CV oraz przedsiębiorca Kamil Baj z Pszczelarium, który prezentował historię zakładania własnego biznesu. W spotkaniu uczestniczyło blisko 1000 polskich uczniów oraz nauczycieli ze szkół średnich, a to dopiero początek tegrocznych działań.

- #YouthEmpowered to jeden z kluczowych programów społecznych, który realizujemy w ramach misji zrównoważonego rozwoju. Doskonale rozumiemy wagę decyzji, jaką jest wybór ścieżki zawodowej i wyzwania związane z pierwszymi krokami na drodze do sukcesu. Chcemy wspierać w tym młodzież, dlatego dzielimy się naszymi kompetencjami. Mamy nadzieję, że spotkania realizowane w ramach programu pomogą młodym zidentyfikować swoje mocne strony i w efekcie wykorzystać swój potencjał w najlepszy możliwy sposób – podsumowuje Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie.

Uczniowie biorący udział w programie będą mieli okazję spotkać się także z mentorami wyłonionymi z różnych działów Coca-Cola HBC – od produkcji, przez finanse, logistykę, prawo, po marketing i komunikację. Firma wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości przygotowuje dla uczestników także serię warsztatów i spotkań inspiracyjnych z zewnętrznymi ekspertami. Materiały, które powstaną w trakcie trwania programu będą dostępne w języku polskim oraz ukraińskim po zalogowaniu na stronie programu Moje Finanse.

- Celem współpracy Fundacji i Coca-Cola HBC Polska jest przygotowanie młodzieży do świadomych wyborów zawodowych oraz umożliwienie im zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych. Cieszymy się, że tak wiele osób chce skorzystać z oferowanych przez nas możliwości – mówi mówi Małgorzata Sobkowicz, prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

