Converse stworzy nowy mural w Warszawie w ramach kampanii City Forest

ekologiczny mural, kampania społeczna fot. Converse

W zeszłym roku marka Converse zainaugurowała akcję City Forest, dzięki której w wielu miastach na całym świecie powstały murale wykonane farbami fotokatalitycznymi, które eliminują cząsteczki zanieczyszczeń z powietrza. W ten sposób w miejscach, gdzie nie byłoby to możliwe posadzono w sumie tysiące wirtualnych drzew. Ekologiczny mural marki jest również w Polsce - przy ulicy Zamoyskiego. Jego autorką jest Beata Śliwińska. Kolejny projekt stworzony przez All Stars Ewę Moś i Alka Morawskiego powstanie przy warszawskiej Patelni w okolicach stacji metra Centrum.

Street art od wieków inspirował ludzi i wpływał nie tylko na otoczenie, ale też na światopogląd. Sztuka często staje się platformą, dzięki której artyści mogą dzielić się swoją wizją i dołożyć swój głos do dyskusji na ważne tematy.

Projekt City Forest

W tym roku Converse kontynuuje projekt City Forest i w ramach globalnej kampanii tworzy murale oczyszczające powietrze, których przesłanie jest jednoznaczne – przełamywanie barier. Do udziału w akcji marka zaprosiła All Stars – kreatywną społeczność z całego świata, która swoimi działaniami i twórczością inspiruje markę oraz udowadnia, że poprzez sztukę możemy poruszać ważne tematy. W tym sezonie do All Stars marka włącza kolejnych artystów, którzy stoją za projektami murali. Zostali zaproszeni do kampanii ze względu na ich unikalny styl i, przede wszystkim, na fakt, że są inspiracją. Inspiracją nie tylko w kontekście ich sztuki, ale też ich działań, które zmieniają świat.

Polskie wydanie w duchu wychowania

W Polsce pierwszy mural powstał w Warszawie przy ulicy Zamoyskiego i stworzony został przez Beatę Śliwińską. Beata w swoim dziele skupiła się na wychowaniu. „Raise boys and girls the same way” to apel o równe traktowanie niezależnie od płci. Połączone dłonie symbolizują różne grupy, które łącząc swoje siły mają wpływ na naszą przyszłość. A cel jest jeden – równość. Tę wartość możemy osiągnąć tylko poprzez przełamywanie barier i wspólne działania.

Kolejny projekt stworzony przez All Stars Ewę Moś i Alka Morawskiego powstanie przy warszawskiej Patelni w okolicach stacji metra Centrum. Dwójka artystów łączy siły w celu pokazania tego, że różnice pomiędzy płciami nie są ważne, wszyscy jesteśmy równi i powinniśmy dążyć do tego, aby akceptować innych bez względu na kolor skóry, płeć czy inne różnice pomiędzy ludźmi.

Oprócz tego w tym roku w Polsce powstaną jeszcze kolejne murale pod patronatem Converse. Wszystkie przy użyciu farb oczyszczających powietrze. Aby poznać szczegóły akcji i wartości stojące za każdym projektem można śledzić konto Converse Polska w mediach społecznościowych, które na bieżąco będzie informować o kolejnych muralach i projektach.

Drugi element

Kampania Converse to również część globalnej akcji mającej na celu rozpoczęcie dyskusji na temat różnic i dyskryminacji. Marce zależy na przełamywaniu barier i walce z dyskryminacją na różnym tle. Na muralach z całego świata pojawiają się wezwania do jedności, równości i akceptowaniu różnic. Projekt Converse City Forest nabiera rozpędu, dzięki czemu marka sadzi wirtualne drzewa na całym świecie w miejscach, gdzie nie miałyby szansy wyrosnąć.

To nie pierwszy raz, kiedy Converse porusza ważne kwestie w swoich działaniach. W zeszłym roku na wiosnę podczas kampanii „LOVE FEARLESSLY” marka zachęcała do pokochania siebie i udowadniała jak ważna jest samoakceptacja, wcześniej w ramach „LOVE THE PROGRESS”.

Marka Converse powstała w 1908 roku. Jest to firma oferująca buty i odzież z siedzibą w Bostonie, w stanie Massachusetts. Należy do do NIKE Inc.

Pobierz najnowszy, XI Ranking Marketingowych Agencji Interaktywnych