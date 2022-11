kawiarnia, restauracja, fot. Free-Photos, pixabay

Zapach pomarańczy, korzennych przypraw i pierników to zapowiedź nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. A gdyby tak połączyć te aromaty z ulubionym, rozgrzewającym napojem i zanurzyć się w atmosferze świątecznych baśni? W tym roku Costa Coffee snuje opowieść o dzieleniu się miłością i startuje z limitowaną ofertą świątecznych kaw, ciast i napojów zimowych. Świąteczna oferta kawiarni wsparta zostanie kampanią w punktach sprzedaży, kampanią online, obejmującą social media oraz działania z influencerami, a także działaniami w przestrzeni miejskiej.

W baśniowej krainie Costa Coffee malutcy podróżnicy odkrywają niezwykłą filiżankę, która jest nośnikiem cudownego, rozgrzewającego napoju. Filiżanka jest pełna magii - w jednej chwili może zmienić się w kosz zeppelina, wygodną łódkę czy też miejsce do zażywania gorących kąpieli. A bogactwo słodkich skarbów, które w sobie skrywa, sprawia, że malutcy bohaterowie pokochają to niezwykłe miejsce i zostaną w nim na zawsze, dzieląc się swoją miłością z każdym, kto postanowi do niego zajrzeć.

Wszystkie aktywności świąteczne Costa Coffee wspierane będą przez kampanię w miejscu sprzedaży - materiały POS, menuboardy, a także kampanię digital, która obejmuje działania z influencerami oraz kampanie trafficową i świadomościową w mediach społecznościowych. Na początku grudnia Costa Coffee planuje także angażujące aktywacje w przestrzeni miejskiej.

Kawa, herbata i słodkie przekąski

Tegoroczna oferta świąteczna Costa Coffee to prawdziwa uczta smakowa, rodem z najpiękniejszych świątecznych opowieści, na którą składają się aromatyczne, zimowe przyprawy, owocowe syropy i czekolada. Miłośnicy kawy będą mieli okazję zasmakować zupełnie nowych pozycji, które wraz z nadchodzącym okresem bożonarodzeniowym zostały wprowadzone do oferty Costa Coffee: Chocolate Orange Latte i Chocolate Orange Frappe to połączenie dwóch typowo świątecznych smaków – czekolady i pomarańczy, które sprawiają, że kawa smakuje jeszcze lepiej. Kawa doprawiona jest bitą śmietaną i posypką z pomarańczy liofilizowanej. Wśród nowości pojawiła się również Black Forest Mocha Latte, która łączy w sobie klasyczny smak czekolady i wiśni i będzie doskonałym wyborem na chłodniejsze dni. Koneserzy korzennych przypraw będą mogli sięgnąć po klasyka wśród kaw świątecznych - Piernikową Latte.

Oferta świąteczna Costa Coffee to nie tylko kawy. Smakosze rozgrzewających napojów również znajdą coś dla siebie. Do wyboru mają klasykę, czyli Czarną Herbatę Premium z miodem, imbirem, żurawiną, rozmarynem i pomarańczą lub korzenną, rozgrzewającą nowość jaką jest Herbata Owocowa Premium z goździkami i pomarańczą doprawiona miodem i cynamonem.

Alternatywą dla herbaty jest Cydrowy Czar, czyli rozgrzewający napój, który łączy w sobie słodycz jabłka z nutami korzennymi cynamonu i anyżu, doprawiony pomarańczą.

Rozgrzewający napój i ciasto to duet doskonały na zimowy czas, dlatego Costa Coffee wzbogaciła świąteczne menu także o przekąski słodkie. Smaki, których nie mogło zabraknąć w zimowej ofercie to Tort makowo-pomarańczowy, czyli wilgotny biszkopt makowy przekładany delikatnym kremem mascarpone i konfiturą pomarańczową, Banoffe - kakaowy biszkopt przełożony kremem bananowym i karmelem z zaskakującą chrupiącą warstwą, Sernik Carmello, czyli klasyczny kremowy sernik na kruchym spodzie oblany polewą o smaku karmelu oraz świąteczne Ciasto pomarańczowe udekorowane białą czekoladą.

- Okres świąteczny to wyjątkowy czas, dlatego w naszych kawiarniach staramy się stworzyć kameralną, ciepłą atmosferę, przypominającą czas, kiedy z zapartym tchem słuchaliśmy świątecznych baśni opowiadanych przez najbliższych. Chcemy, aby miejsce było przyjazne klientom i zachęcało do wspólnego celebrowania tego magicznego okresu. Tegoroczne menu bazuje na kilku świątecznych klasykach Costa Coffee, jak uwielbiana przez wszystkich Piernikowa Latte. Wprowadzamy też nowości: Chocolate Orange Latte w wersji na ciepło i zimno oraz Black Forest Mocha Latte. Obie kawy są połączeniem owoców i czekolady, które sprawdzą się idealnie w chłodniejsze dni. Na prośbę klientów przywróciliśmy również cieszący się dużą popularnością cydr, a słodkie menu wzbogaciliśmy o cztery nowe ciasta, które będą dostępne w sprzedaży również w całości - mówi Agnieszka Bobrukiewicz, Commercial Marketing Director w Costa Coffee.

Nowy wystrój kawiarni Costa Coffee

Na okres świąteczny Costa Coffee zmienia nie tylko menu, lecz także wystrój kawiarni, w których będą dominować bożonarodzeniowe dekoracje. Od 21 listopada napoje serwowane będą w kultowych już, świątecznych kubkach Costa Coffee, ze świątecznymi postaciami „Costa characters”, na które goście kawiarni czekają przez cały rok. Ponadto ulubione ciasta świąteczne Costa Coffee będzie można kupić w całości na wynos. Od 1 grudnia w aplikacji Costa App możliwe będzie wielkie odliczanie do Bożego Narodzenia dzięki kalendarzowi adwentowemu, w którym każdego dnia ukryte będą superpromocje.

Pobierz ebook "Agencje social media i marketing w mediach społecznościowych"