Czas wolny i ocena stylu życia. Badanie pokazuje, że polscy konsumenci chcą żyć aktywniej i ciekawiej [infografika]

ruch, bieganie, kobieta, fot. StockSnap, pixabay

Zdaniem 38% zapytanych Polaków chcemy obecnie żyć aktywniej i ciekawiej. Kluczową rolą rozrywki w dzisiejszych czasach, jak twierdzi 34% zapytanych jest dostarczanie pozytywnych emocji i dodawanie energii do działania. Według co trzeciego ankietowanego aktywność fizyczna to aktualnie przede wszystkim sposób na walkę ze stresem oraz forma relaksu i oderwania się od codziennych obowiązków. W opinii 18% zapytanych to także skuteczna broń w walce z chorobami cywilizacyjnymi. Takie wnioski płyną z najnowszego badania „Potrzeby i oczekiwania Polaków w obszarze aktywności fizycznej i rozrywki" zrealizowanego przez serwis Prezentmarzeń.

Motywacja do poszukiwania nowych form spędzania czasu wolnego wynika głównie z chęci zdobywania nowych doświadczeń – jak twierdzi 57% respondentów badania. Z kolei 15% zapytanych argumentuje te poszukiwania niechęcią do rutyny i nudy.

Zdaniem 34% zapytanych Polaków najważniejszym zadaniem współczesnej rozrywki jest dostarczanie pozytywnych emocji i dodawanie energii do działania. Zdaniem 31% rozrywka dziś powinna przede wszystkim nas odprężać i pomagać redukować stres. Dla 19% ankietowanych ważną rolą rozrywki jest możliwość zdobywania nowych doświadczeń, jak również integrowanie ludzi, jak twierdzi 16% respondentów.

Preferowane formy spędzania wolnego czasu

Zmianę w nastawieniu Polaków do realizowanych aktywności i rozrywek widać w dokonywanych wyborach preferowanych form spędzania czasu wolnego. Zdaniem 27% respondentów badania, Polacy obecnie wolą rozrywki z dreszczykiem emocji, które oferują na przykład sporty ekstremalne. Według 23% ankietowanych Polacy aktualnie preferują rozrywki kreatywne, na przykład warsztaty fotografii, renowacji mebli czy tańca. W opinii 18% badanych, wybierają głównie rozrywki powiązane ze sportem i aktywnością fizyczną. Zdaniem 12% są to rozrywki kulturalne, a według 11% związane z relaksem, jak na przykład pobyt w SPA.

Na pytanie - jak tryb życia obecnie prowadzą Polacy? - 38% ankietowanych odpowiada, że coraz zdrowszy z roku na rok, bo jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń wynikających z braku ruchu i profilaktyki. Potwierdza to także 14% respondentów, według których aktualnie jest to zdrowy tryb życia, bo jesteśmy bardziej aktywni fizycznie i obecnie dbamy lepiej o siebie niż kilka lat temu.

Przeciwnego zdania jest 27% zapytanych Polaków, którzy uważają, że prowadzimy głównie siedzący tryb życia ze zbyt małą dawką aktywności fizycznej. Podobnego zdania jest 21% ankietowanych, którzy również twierdzą, że jest to niezdrowy tryb życia, gdyż źle się odżywiamy, zżera nas stres i nie mamy czasu na uprawianie sportu.

Ocena stylu życia

Jak pokazały wyniki badania „Potrzeby i oczekiwania Polaków w obszarze aktywności fizycznej i rozrywki" w ocenie stylu życia, jaki obecnie prowadzą Polacy jesteśmy podzieleni. Większość jednak respondentów zgodnie uważa, że po 2 ostatnich latach funkcjonowania w pandemii, poszukujemy obecnie nowych form rozrywek i pomysłów na aktywność fizyczną.

- Żyjemy w szybkim tempie, jesteśmy zestresowani i często przytłoczeni codziennymi obowiązkami, dlatego stawiamy na aktywności i rozrywki, które nas od tego oderwą. Skok ze spadochronem, lot w tunelu aerodynamicznym czy przygoda w escape room to oryginalne pomysły na wypoczynek, dostarczające emocji i dodające pozytywnej energii. Obserwujemy, że ostatnie 2 lata izolacji wymuszonej przez pandemię zaowocowały zmianą Polaków do większej chęci próbowania na przykład sportów ekstremalnych i poszukiwania ciekawych form spędzania czasu wolnego – komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu Prezentmarzeń.

Główną motywacją do zmian w obszarze potrzeb związanych z rozrywką i aktywnością fizyczną Polaków jest rosnąca chęć do prowadzenia ciekawszego życia, jak twierdzi 38% ankietowanych. Zdaniem co czwartego respondenta badania wynika to z faktu, że staliśmy się odważniejsi i stąd większe zainteresowanie sportami ekstremalnymi. Według 23% zapytanych Polaków jesteśmy obecnie bardziej zdeterminowani, aby zadbać o jakość czasu wolnego. W opinii 14% ankietowanych aktualnie nie odkładamy planów na później, gdyż nauczyła nas tego pandemia.

