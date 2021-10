Czas wolny polskich konsumentów. Planszówki w czołówce [infografika]

planówka, gra planszowa, Monopoly, fot. luckylife11, pixabay

Planszówki to jedna z ulubionych rozrywek Polaków. Świadczy o tym nie tylko rosnąca z roku na rok sprzedaż gier analogowych, ale również wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Empik na grupie blisko 3 tysięcy osób. Połowa ankietowanych gra w planszówki co najmniej raz w miesiącu, a co dziesiąta osoba nawet kilka razy w tygodniu. Najchętniej wybierane są gry rodzinne, strategiczne, ekonomiczne, towarzyskie i logiczne. Do hitów niezmiennie należą znane klasyki, takie jak „Jenga”, „Scrabble” czy „Monopoly”.

Jak często gramy w planszówki?

Przy okazji tegorocznej edycji Festiwalu Gier Planszowych, Empik przeprowadził badanie wśród klientów. Objęło ono 2800 osób, a jego wyniki są jednoznaczne – analogowe rozgrywki jedna z ulubionych form spędzania czasu wolnego. Niemal połowa (49%) ankietowanych zadeklarowała, że gra w planszówki minimum raz w miesiącu, a co 10. badany – nawet kilka razy w tygodniu. Osoby, które grają w planszówki okazyjnie – kilka razy w roku – najczęściej robią to w okresie świątecznym.

Większość badanych najczęściej gra w szerszym gronie – z rodziną (64%), znajomymi (24%) oraz partnerem lub partnerką (12%). Na pytanie, ile średnio zajmuje im jedna rozgrywka, taki sam odsetek ankietowanych (po 34%) odpowiedział, że do godziny lub do dwóch godzin. Co piąta osoba poświęca każdorazowo na planszówki do 30 minut i w tej grupie dominują ankietowani, którzy grają bardzo często – nawet kilka razy w tygodniu.

Ulubione gry

Niemal połowa osób (43%) kupuje planszówki przynajmniej raz na pół roku, a 13% ankietowanych wskazało, że robi to jeszcze częściej – minimum raz w miesiącu. Większość (62%) kupuje gry dla siebie, pozostali – na prezenty dla bliskich i znajomych. Największą popularnością wśród badanych cieszą się gry rodzinne (51%), strategiczne i ekonomiczne (po 50%) oraz towarzyskie i logiczne (po 49%). Jak wynika z badania Empiku, mężczyźni częściej od kobiet sięgają po planszówki ekonomiczne, strategiczne oraz przygodowe. Z kolei kobiety preferują gry logiczne, edukacyjne i rodzinne.

Blisko połowa badanych (48%) gra najczęściej w weekendy, a 33% kiedy tylko nadarzy się okazja. Osoby, które zadeklarowały, że grają w gry planszowe kilka razy w tygodniu lub minimum raz w miesiącu, częściej niż pozostali wybierają gry towarzyskie. Jako swoje ulubione gry badani najczęściej wymieniali tak kultowe tytuły, jak: „Monopoly”, „Osadnicy z Catanu”, „Wsiąść do pociągu”, „Rummikub” czy „Scrabble”. Planszówkowe preferencje potwierdzają także dane sprzedażowe Empiku.