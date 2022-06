Czym jest SXO i jak wpływa na e-commerce?

Najtrudniejszym zadaniem eCommerce jest zdobycie ruchu organicznego, który prowadziłby do konwersji. Chodzi więc nie tylko o samo zainteresowanie klientów produktem czy usługą, ale o dokonanie zakupu na naszej witrynie. Co, jednak jeśli w ostatecznym rozrachunku klient rezygnuje ze swoich zakupów? Jak można sobie poradzić z nieustannie anulowanym koszykiem i brakiem zainteresowania klienta na etapie finalizacji jego poszukiwań? Z odpowiedzią na to pytanie i z rozwiązaniem problemu przychodzi SXO.

Jak dotrzeć z ofertą do nowych klientów i sprzedawać więcej?

Nie zawsze działania SEO czy SEM są w stanie doprowadzić do dokonania zakupu przez klienta. Obie usługi dostarczają ruch, ale to nie wszystko. Po zadbaniu o jakościowe treści przychodzi czas na wypracowanie technik i rozwiązań, które sprawią, że klient zostanie z nami na dłużej lub wróci do nas w przyszłości. Lojalność klienta jest dzisiaj punktem docelowym tworzenia własnej marki. Pragniemy, żeby nasze rozwiązania, produkty czy usługi cieszyły się stałym zainteresowaniem.

W tym artykule przedstawimy argumenty, które zwrócą Twoją uwagę na istotę użyteczności oraz funkcjonalności strony. Aby poprawić najważniejsze wskaźniki, coraz częściej sięgamy po dodatkowe porady UI/UX. Prawdą jest, że to one bezpośrednio wpływają na konwersję. Dlatego właśnie zachęcamy do uzupełniania strategii SEO o podstawowe działania obszaru UX.

Czym jest SXO?

SXO to skrót od Search Experience Optimization, jest to połączenie tradycyjnej usługi SEO (z ang. Search Engine Optimization, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki internetowe) z działaniami z zakresu UX (z ang. User Experience, czyli doświadczenie użytkownika). Usługa SXO nastawiona jest przede wszystkim na wysokiej jakości optymalizację strony. Co najważniejsze, nie tylko z uwagi na samą wyszukiwarkę, ale przede wszystkim na użytkownika. Wszystko w celu zadbania o pozytywne doświadczenia osoby poruszającej się po stronie internetowej czy sklepie. Głównym celem usługi SXO jest dostosowywanie witryny pod najnowsze wymogi Google zawarte w stworzonym w 2021 roku Page Experience Update.

Przyszłość branży e-commerce

SXO pomaga również tworzyć efektywne ścieżki konwersji, zapewniając klientowi swobodne poruszanie się po stronie oraz intuicyjne finalizowanie zakupów. Według specjalistów z branży digitalowej, biorąc pod uwagę wyszukiwarki internetowe - SXO jest przyszłością branży e-commerce. Połączenie SEO oraz UX pozwala spojrzeć na aspekty optymalizacji z zupełnie innej perspektywy. Co więcej, takie rozwiązanie stawia oczekiwania użytkownika w centrum działań nad witryną. Do tego dąży również wyszukiwarka Google, wprowadzając coraz to nowsze zmiany, jednak sami powinniśmy być coraz bardziej wyczuleni na doświadczenia użytkownika względem naszej strony.

SEO + UX = SXO

Rezultaty działań SXO

Tworząc treści w sieci, budując własne witryny czy stawiając sklepy internetowe, zależy nam nie tylko na ruchu, ale przede wszystkim konwersji. Co, jeśli wszelkie działania zawodzą i mimo nowych odwiedzin i skaczących wskaźników widzimy niezadowalającą nas sprzedaży? Usługa SXO oraz działania marketingowe, które się z nią wiążą, mają na celu znacząco zwiększyć zainteresowanie naszą ofertą, a docelowo samą sprzedaż. Można by było zadać sobie pytanie, czy SEO nie jest wystarczające? Nie do końca. W odróżnieniu od klasycznego SEO, stosując zasady SXO, skupiamy się nie tylko na dostarczeniu ruchu na witrynę. Naszym celem jest zatrzymanie użytkowników na stronie oraz kreowanie ścieżek zakupowych, którymi będą się poruszać. Działania te mają doprowadzić do znacznego zwiększenia konwersji, czyli np. sprzedaży naszych usług i produktów.

Dlaczego podejście SXO jest bardziej efektywne?

W wielu artykułach marketingowych znajdziemy informacje, które potwierdzą działanie UX oraz SEO. Nie pozostaje nam nic innego, jak przekonać się, jakie efekty można osiągnąć dzięki połączeniu tych dwóch usług w jedną. Śledzenie działań SXO oraz ich wpływu na aspekty czysto biznesowe jest proste.

Dlaczego warto inwestować w rozwiązania SXO?

Jeszcze lepsza optymalizacja pod wyszukiwarkę Google – Page Experience Update został stworzony przez Google z myślą o rozwijaniu witryn internetowych zgodnie z oczekiwaniami użytkownika. Od tego momentu zmieniły się priorytety twórców stron www. Jeśli zależy nam na byciu zauważonym przez wyszukiwarkę, a także chcemy móc konkurować z najprężniej działającymi witrynami w sieci - musimy zadbać o podstawy. Zadaniem Google jest weryfikacja, a następnie selekcja witryn, które dostarczają użytkownikowi najwyższej jakości treści. W tym celu wyszukiwarka bierze pod uwagę czynniki związane właśnie z UX. Należy do nich na przykład czytelność strony na urządzeniach mobilnych czy szybkość ładowania się wyświetlanych stron. SXO to zatem krok ku dobrym relacjom z wyszukiwarkami, dzięki którym możemy znaleźć się w wynikach wyszukiwania naszej grupy docelowej.

Poprawa konwersji – rozwijanie zagadnień związanych z SXO pozwoli znacząco obniżyć wskaźniki porzuconych koszyków czy opuszczeń strony. Głównym zadaniem specjalistów do spraw e-commerce jest minimalizowanie takich zjawisk. Dzięki SXO jest to możliwe. Wszystko poprzez kompleksowe podejście do prowadzenia witryny oraz dbania o użytkownika. Podsumowując: wdrożenie odpowiednich działania SXO skutecznie poprawi wskaźniki odrzuceń.

Wzrost zaufania i lojalności – klienci lubią przejrzyste komunikaty, proste formy i intuicyjną nawigację strony www. Dzięki zoptymalizowaniu jej pod kątem UX wzbudzi ona zaufanie klientów. Z pewnością przełoży się to na liczbę odwiedzin witryny, ale również finalizowanie zakupów jednorazowych lub powtórnych. To całkiem możliwe, a wszystko ze względu na to, że klient lubi wracać w te miejsca, które wzbudzają w nim pozytywne emocje, budowane poprzez przyjemne doświadczenia.

Zadowolenie użytkownika - to powinien być dla nas główny cel całej przygody z SXO. Nie da się ukryć, że zadowolenie klienta równa się zadowolenie Google. Przy tym wszystkim - i nasze! Dzięki stworzeniu przyjemnego miejsca w sieci, po którym można się łatwo i intuicyjnie poruszać, istnieje szansa na poszerzenie grupy odbiorców. Wszystko z uwagi na pocztę pantoflową i polecania naszego rozwiązania dalej.

Jak poprawić SXO w sklepie internetowym?

Automatyczne uzupełnianie pól formularzy podczas zakupu - formularze na stronie internetowej to jeden z najbardziej kłopotliwych elementów jednak bardzo istotny. Szczególnie w procesie zakupowym. Jako społeczeństwo coraz bardziej stawiamy na prostotę, płynność oraz szybkość. Dlatego warto ułatwić klientowi finalizację zakupu oraz przejście przez cały proces dodawania produktów do koszyka. Nie dość, że formularze nie są lubiane przez większość internautów oraz klientów E-Commerce, to stają się one dodatkowo źródłem frustracji. Zwróć zatem uwagę na budowę formularza oraz umożliwienie automatycznego uzupełniania pól. Klient z pewnością to doceni!

Czytelność sklepu - należy pamiętać, że na dużych serwisach nie wszystkie kategorie zdołają zmieścić się w menu głównym. Wszystko przez czytelność, która nie powinna zostać zakłócona. Mnogość komunikatów na stronie głównej może również stwarzać wrażenie chaosu. Dlatego właśnie warto zadbać o intuicyjną architekturę informacji. Zarówno filtry jak i kolejne kategorie powinny znaleźć się w nawigacji lokalnej oraz kontekstowej witryny. Taki sposób przygotowania strony www będzie intuicyjny dla odbiorcy i pozwoli mu poruszać się swobodnie między kategoriami.

Zwróć uwagę na etykietowanie treści - jeśli chodzi o to, w jaki sposób nazwać sekcje, podstrony czy przyciski w menu - bazuj na klasycznych nazwach, które sam kojarzysz. Nie wymyślaj nowego nazewnictwa oraz nie posługuj się specjalistycznym żargonem na siłę. Daj odbiorcy poczucie, że strona została stworzona pod niego, jego oczekiwania oraz w oparciu o jego dotychczasowe doświadczenie. Wykorzystaj znane użytkownikom etykiety. Te, do których jest przyzwyczajony. Takie rozwiązanie czy bazowanie na słowach kluczowych, które są wpisywane najczęściej w wyszukiwarkę, sprawi, że twoja witryna będzie zrozumiała dla użytkownika. Spodoba się ona również Google.

Wyróżnij najważniejsze pojęcia - czas skupić się na samej treści. Korzystanie ze słów kluczowych w nagłówkach oraz akapitach to jedno, ale nie należy również zapominać o odpowiednim wyróżnieniu fraz kluczowych. Pozwala to wytłuścić najważniejsze elementy tekstu oraz ułatwia jej szybkie skanowanie. Pogrubienia to ważny element nie tylko dla samych użytkowników, ale również botów, które zwracają uwagę na słowa kluczowe. Co jednak należy zrobić, by bot Google zwrócił uwagę na wyróżnione przez nas frazy kluczowe? Najważniejsze jest użycie odpowiedniego znacznika HTML <strong>. To on odpowiedzialny jest za pogrubienie.

Zachowaj odpowiedni kontrast pomiędzy treścią o backgroundem - nieodpowiedni kontrast pomiędzy backgroundem strony a zamieszczoną na niej treści może być sporym utrudnieniem dla klienta. Szczególnie osoba niedowidząca może mieć problem z odczytem, a przez to zrozumieniem widocznych komunikatów na stronie. Warto jest zatem zastosować wyróżniające się kolory i przede wszystkim zaplanować tę czynność na etapie tworzenia witryny.

Jeśli zależy nam na stronie internetowej, która będzie generować nie tylko ruch, ale i wyniki - warto zwrócić szczególną uwagę na założenia SXO. Nie bez powodu tyle się o nich mówi oraz wdraża w codzienne funkcjonowanie witryn. Chcąc prowadzić rentowny biznes w sieci, należy inwestować w jego ulepszanie i ciągłe gonienie za tym, co nowe. Ma to jednak swoje zalety. Zadowolony klient, to dobrze prosperująca witryna. Pozwól odnaleźć użytkownikom swoją stronę, a co więcej - spraw, żeby to twoje usługi lub twój produkt stał się ich targetem.

Klara Anna Witkowska

SEO Specialist w Grupa iCEA