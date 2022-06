Dacia z nową identyfikacją wizualną. Zmianie uległ nie tylko wygląd

Dacia, samochód, auto, miasto, krajobraz, fot. Dacia

Po wprowadzeniu nowej identyfikacji wizualnej marki na nośnikach komunikacji (w połowie 2021 roku) i po transformacji salonów i serwisów dealerów, która rozpoczęła się w tym roku, nadeszła kolej na samochody. To nie tylko zmiana stylistyczna. Nowa identyfikacja wizualna wyraża również zobowiązania podjęte na przyszłość, a jednocześnie opiera się na mocnych wartościach, które przyczyniły się do sukcesu Dacii.

Samochody z nowym brandingiem można już zamawiać. Pierwsze samochody będą wydawane klientom w czwartym kwartale 2022 roku

Nowa stylistyka we wszystkich modelach marki

Emblemat Dacia Link jest mocnym symbolem nowej identyfikacji wizualnej marki, zajmuje honorowe miejsce pośrodku grilla z nowym, białym wzorem. Emblemat tworzą minimalistyczne litery D i C powiązane jak ogniwa łańcucha. Symbolizują zarazem siłę i prostotę. Dacia Link jest widoczne już z daleka. Pojawia się również na deklach kół. Kolejną widoczną zmianą jest pojawienie się logotypu z tyłu samochodu i na kierownicy. Litery logo są lżejsze i minimalistyczne - zachowano tylko to, co niezbędne, by pozostały czytelne.

Są też inne zmiany stylistyczne - lakier Szary Mégalithe na relingach dachowych, przednich i tylnych osłonach podwozia oraz lusterkach bocznych w modelach Sandero Stepway, Spring czy Duster.

- Zaprezentowanie całej gamy Dacii z nową identyfikacją wizualną wyznacza trzeci i ostatni rozdział strategii jej wdrażania, procesu rozpoczętego ponad rok temu. Ta nowa odsłona pozostaje zgodna z naszymi wartościami – prostotą, solidnością, autentycznością – ale w bardziej stanowczy i nowoczesny sposób. Wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej jest nowym, zauważalnym impulsem dla Dacii do osiągania celów marki - Denis Le Vot, dyrektor generalny marki Dacia.

Nowy impuls

W ciągu kilku miesięcy Dacia odnowiła swoją gamę i powiększyła ją o 2 nowe modele: w 100% elektrycznego Springa i Joggera, uniwersalny samochód rodzinny z segmentu C.

Wprowadzenie nowej identyfikacji wizualnej jest ukończeniem procesu zmian. W Dacii zmieniło się wszystko, ale nadal jest ona marką przywiązaną do tego, co naprawdę niezbędne. Dla Dacii ważne jest oferowanie samochodów, które nie mają zbędnych dodatków, ale za to idealnie trafiają w potrzeby klientów. Są to przede wszystkim solidne i niezawodne samochody, niezwykle wszechstronne w codziennym użytkowaniu, które jednocześnie umożliwiają wypady w plener. Nowy zielony odcień, Khaki Lichen, kojarzy się z mchem i ziemią. Świetnie podkreśla bliskość Dacii z naturą.

Dacia jest jak niepokorny buntownik, który prezentuje inne podejście do samochodów, w tym kładzie nacisk na niskie spalanie. Przejawia się to także w stopniowej rezygnacji z niektórych materiałów, m.in. chromu w elementach ozdobnych czy skór zwierzęcych, których marka nie stosuje już od kilku lat.

Dacia stopniowo realizuje zobowiązanie podjęte przed Grupę Renault podczas Walnego Zgromadzenia w dn. 23 kwietnia 2021 roku. Już w 2023 roku Dacia będzie pierwszą marką Grupy, której wszystkie modele będą miały ograniczoną prędkość maksymalną do 180 km/h.

- Wdrożenie nowej identyfikacji wizualnej w całej gamie modeli wymaga od pracowników marki niezwykłej koordynacji działań. Dzięki zaangażowaniu wszystkich działów Dacia przechodzi metamorfozę, zachowując jednocześnie swoje DNA. Pokazuje, że można być zarazem zasadniczym i atrakcyjnym w proponowanym podejściu do samochodów - Lionel Jaillet, dyrektor ds. produktów Dacii.

- Czysta linia logo podkreśla typowe dla marki przywiązanie do tego, co naprawdę ważne. Również emblemat Dacia Link, zainspirowany światem mechaniki, kojarzy się z prostotą i solidnością. W dodatku jest symbolem więzi, która ma duże znaczenie w społeczności Dacii - David Durand, dyrektor ds. designu Dacii.

Zmiana we wszystkich modelach

Chyba po raz pierwszy w branży samochodowej zmiana stylistyki jest wprowadzana jednocześnie w całej gamie modelowej. Od 17 czerwca klienci Dacii mogą zamawiać samochody zgodne z nową identyfikacją wizualną. Po raz pierwszy nowe modele będzie można zobaczyć na Międzynarodowym Salonie Samochodowym w Paryżu w październiku 2022 roku. Następnie pierwsze samochody trafią do salonów Dacii.