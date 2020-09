Identyfikacja wizualna metropolii krakowskiej. Oto jej nowa odsłona

fot. Metropolia Krakowska

Motywem przewodnim nowej identyfikacji wizualnej metropolii krakowskiej stały się łuki osadzone w nowoczesnej i minimalistycznej stylistyce. Mają one symboliczne znaczenie, które można interpretować na różny sposób. Wyrażają dynamizm jaki cechuje Metropolię, sprawną współpracę między zrzeszonymi gminami, a także nieustanny rozwój obszaru. Główny element graficzny osadzony jest na mocnych fundamentach, które kojarzą się z siłą i stabilnością.

Metropolia Krakowska to stowarzyszenie, tworzone przez Kraków i 14 otaczających go gmin. Głównym celem jego działania jest stwarzanie warunków do współpracy dla tworzących go samorządów. W Metropolii działają cyklicznie fora tematyczne, organizowane są liczne spotkania, konsultacje i warsztaty. Współpraca odbywa się na wielu płaszczyznach – m.in. ochrony powietrza, mobilności, czy promocji gospodarczej. Ponadto stowarzyszenie pełni funkcję Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, skutecznie realizując projekty strategii ZIT dofinansowane funduszami europejskimi w kwocie blisko 1,5 miliarda złotych.

- Jesteśmy organizacją, w ramach której nieustannie powstaje wiele inicjatyw na rzecz regionu. W tym roku obchodzimy swoje szóste urodziny. W ciągu tych lat udało się nam zacieśnić wzajemne relacje i stworzyć przestrzeń do rozmów o wielu wyzwaniach – czystym powietrzu, dostępnym transporcie publicznym czy skutecznym wdrażaniu funduszy europejskich. Bierzemy udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych, takich jak Eko Team, SmartEdge, RiConnect, czy KMA4Business. Ten ostatni otwiera dla obszaru drogę do wspólnej promocji gospodarczej. Chcemy w nim zainteresować ofertą gospodarczą Metropolii potencjalnych inwestorów polskich i zagranicznych. Ponadto zależy nam na tym, by podejmowane w ramach KMA4Business działania były łatwo rozpoznawalne w kraju i na świecie. Stąd też powstała potrzeba stworzenia nowego systemu identyfikacji, który w pełni odda charakter Metropolii Krakowskiej i będzie prosty w użyciu oraz łatwy w interpretacji – mówi Pani Elżbieta Burtan, Wójt Gminy Zabierzów oraz Wiceprezes Metropolii Krakowskiej.

Odniesienia do dziedzictwa Krakowa

Ważnym aspektem oprawy wizualnej jest charakter regionalny. Łuki przywodzą na myśl popularne arkady krakowskich Sukiennic. Użyta kolorystyka (granat i czerwień) zaczerpnięta została ze starego systemu, którym posługiwało się stowarzyszenie, dzięki czemu cały proces zmian zyskał charakter nie rewolucyjny, a ewolucyjny. Na bazie łuków z sygnetu przygotowana została również uzupełniająca typografia, a także ikony i pozostałe materiały graficzne.

Kompleksową identyfikację wizualną przygotowała agencja kreatywna Lotna, która prócz nowego systemu stworzyła również księgę znaku i marki. Zanim rozpoczęły się prace, agencja zorganizowała z wszystkimi gminami warsztaty, podczas których szczegółowo wyjaśniała cele jakie identyfikacja pełni, a także zbierała oczekiwania samorządów odnośnie nowej tożsamości. Dzięki temu projekt był dokładną odpowiedzią na stworzony brief. Pracami zajmował się zespół projektowy: Michał Wyszyński – koncepcja i projekt, Anita Kamila Sochacka – nadzór kreatywny, Piotr Flis – nadzór techniczny.

fot. Metropolia Krakowska