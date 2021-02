David Beckham, Zuza Kołodziejczyk i Wiktoria Gąsiewska w nowej kampanii adidas

David Beckham, bieganie, fot. adidas

ULTRABOOST 21 to kolejna odsłona znanej serii butów biegowych adidas. Bohaterem globalnej kampanii jest David Beckham, który dzięki bieganiu wciąż utrzymuje się w doskonałej formie. Z kolei w lokalnej kampanii zobaczymy Zuzę Kołodziejczyk i Wiktorię Gąsiewską, które pokazują, jak wiele energii czerpią z biegowych treningów.

Energia to jest to, czego najbardziej nam brakuje w dzisiejszym świecie. Zgodnie z filozofią adidas, marka poprzez sport chce zmieniać nasze życie, czego odzwierciedleniem jest nowy ULTRABOOST 21, dostarczający biegaczom energii, aby napędzać pozytywną zmianę i inspirować. Według globalnego badania przeprowadzonego przez adidas, bieganie ma niebagatelny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne – 20% więcej biegaczy deklarowało podniesiony poziom energii, w porównaniu do osób niebiegających.

Według badania Global Running Survey przeprowadzonego przez adidas, aż 41% respondentów deklarujących, że biegają coraz więcej, zauważyło pozytywny wpływ ich biegowej pasji na inne obszary życia. Dla 36% respondentów jednym z głównych motywatorów do biegania jest wzmocnienie mentalne, jakie dają im regularne treningi. Natomiast co czwarty ankietowany zapewnia, że bieganiu zawdzięcza zwrot energii, większy, niż dzięki słuchaniu muzyki, chodzeniu na imprezy, do siłowni, oglądaniu sportu na żywo czy spędzaniu czasu z bliskimi.

David Beckham i sprinterzy

W najnowszej kampanii adidas podkreśla, jak wiele energii można odzyskać dzięki nowym ULTRABOOST 21. W globalnym spocie David Beckham przekonuje, że dzięki bieganiu ludzie czują się bardziej pobudzeni, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Wtórują mu sprinterzy Shaunae Miller-Uibo i Noah Lyles.

- Wszechstronność jest bardzo ważna w moich treningach. W ciągu ostatnich miesięcy biegam coraz więcej i bardzo się z tego cieszę. Dziś szczególnie ważne jest, by dbać o formę i utrzymywać w pełni sprawne nie tylko ciało, ale i umysł - komentuje David Beckham.

Lokalna kampania

Również w lokalnej kampanii energia kipi podkreślając, jak ważny w codziennych treningach jest biegowy fun. Bohaterki spotu, Zuza Kołodziejczyk i Wiktoria Gąsiewska, udowadniają, że codzienne treningi dają im radość z biegania niezależnie od tego, jaka jest pogoda za oknem, a nowe ULTRABOOST 21 gwarantują zwrot energii z każdym przebiegniętym krokiem.

Zuzę i Wiktorię na co dzień można spotkać na biegowych trasach, a w ciągu najbliższego miesiąca – także na witrynach warszawskich sklepów adidas w Westfield Arkadia i Złotych Tarasach, jako bohaterki lokalnej kampanii.

Podcasty biegowe od adidas

adidas przygotował jeszcze jedną niespodziankę dla biegaczy – podcasty biegowe, dostępne na Spotify. Pierwszy z nich, prowadzony przez Martinusa Evansa, maratończyka i założyciela bloga 300poundsandrunning blog, a udziałem trenera adidas Runners, Mari Dottschadisa, stanowi zestaw rad dla słuchaczy, jak zacząć nowy rok na biegowych trasach z pozytywnym nastawieniem. Drugi odcinek to rozmowa z Shaunae Miller-Uibo, mistrzynią olimpijską z Rio de Janeiro w biegu na 400 metrów. Od 15 lutego dostępny będzie natomiast trzeci odcinek, z artystką i biegaczką Madame Ghandi. Podcasty są dostępne w języku angielskim.

W ramach kampanii ULTRABOOST 21 marka prowadzi działania w digital i OOH/DOOH. Emitowany jest spot globalny z udziałem Davida Beckhama.

Zaplanowane są również szeroko zakrojone działania z zakresu influencer marketingu, działania PR oraz współpraca z mediami (newonce, Noizz, media biegowe). Za kompleksową realizację kampanii lokalnej odpowiada VMLY&R, za produkcję spotu lokalnego w reżyserii Arka Nowakowskiego oraz contentu foto: Shootme i VMLY&R. Zakup mediów po stronie Mediacom.