Dawid Podsiadło sprzedaje winyle z recyklingu na platformie Allegro Charytatywni

Dawid Podsiadło, Mniej Plastiku, plastikowe winyle, fot. Credit Agricole Bank Polska

Co minutę do mórz i oceanów na całym świecie trafia ponad 20 ton zużytego plastiku. Aby powstrzymać tę falę śmieci, bank Credit Agricole i Dawid Podsiadło wspólnie zachęcają do ograniczenia zużycia tworzyw sztucznych i ponownego wykorzystania odpadów. Z tą myślą, na platformie Allegro Charytatywni uruchomiona została aukcja wyjątkowych winyli Dawida Podsiadło, wykonanych z przetworzonych elementów scenografii jego ostatniej trasy koncertowej. Dochód z licytacji zasili konto Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Jak wskazuje instytut badawczy Pew Research, nadmiar plastikowych śmieci jest dziś jedną z głównych przyczyn degradacji środowiska naturalnego na Ziemi. Dotyczy to nie tylko Polski, czy Europy. Jest to problem globalny i obejmuje całą naszą planetę. Jeśli nie podejmiemy realnych kroków zmierzających do ograniczenia ilości odpadów, do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

Kampania edukacyjna #MniejPlastiku

Credit Agricole już od dwóch lat zachęca swoich klientów i pracowników do walki z nadmiarem syntetycznych śmieci. W ramach kampanii edukacyjnej #MniejPlastiku, realizowanej wspólnie z ekologiem Dominikiem Dobrowolskim i spółką EFL, zorganizowane zostały m.in. masowe akcje sprzątania plaż (Bałtycka Odyseja) oraz górskich i leśnych szlaków (Górska Odyseja), a także cykl podcastów i webinarów. Bank oferuje także swoim klientom pierwszą w Polsce kartę z ekotworzywa, które rozkłada się szybciej niż plastik i w ten sposób pomaga im chronić środowisko przed zaśmiecaniem.

Credit Agricole był także partnerem ostatniej trasy koncertowej Dawida Podsiadło „Leśna Muzyka”, podczas której artysta zagrał 57 koncertów w 16 miastach. Trasa – oprócz dostarczania muzycznych wrażeń – miała też zwrócić uwagę na problem szkodliwości jednorazowego plastiku. Elementy scenografii koncertów powstały z plastikowych odpadów. W hallu każdej sali koncertowej prezentowana była też edukacyjna instalacja, przypominająca o problemie zaśmiecania środowiska i podpowiadająca sposoby na jego rozwiązanie.

Niepowtarzalny wygląd płyty winylowej

Po zakończeniu trasy, amerykański artysta Wesley Wolfe przerobił scenografię koncertową na… płyty gramofonowe. Każda płyta ma niepowtarzalny wygląd i – poza okrągłym kształtem – w niczym nie przypomina tradycyjnego czarnego winyla. Wyglądają raczej jak przeźroczyste mydełka, ozdobione wzorem z kolorowych drobinek. Ale nagraną na nich muzykę można odtwarzać w tradycyjny sposób, na każdym gramofonie.

- Edukacja jest bardzo ważna, bo buduje świadomość problemu i podpowiada możliwe rozwiązania. Ale, jak wiadomo, nawyki najskuteczniej zmienia się poprzez działanie. Dlatego, po zakończeniu trasy koncertowej Dawida Podsiadło, wraz z artystą postanowiliśmy w praktyce pokazać, jak można kreatywnie wykorzystywać zużyte plastikowe przedmioty i dać im nowe życie. W ten sposób zmniejszamy ilość śmieci, a fani Dawida mają szansę zdobyć niepowtarzalną pamiątkę – wyjaśnia Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole.

Wyjątkowość płyt polega nie tylko na materiale, z jakiego są wykonane, ale także na ich zawartości. Na każdej z płyt umieszczona jest inna piosenka Dawida Podsiadło, w wyjątkowej koncertowej wersji z trasy „Leśna Muzyka”. Drugim utworem jest cover piosenki „Sailing” w wykonaniu Julii Pietruchy. Muzyka do niego powstała z dźwięków z plastikowych odpadów zebranych na plażach Bałtyku, a jej autorami są Dawid Podsiadło i Aleksander Świerkot. Do każdej płyty dołączony jest ponadto „złoty bilet” na wybrany koncert Dawida Podsiadło oraz plakat z autografem artysty, a także certyfikat autentyczności i unikatowości, podpisany przez Jędrzeja Marciniaka, Dawida Podsiadło oraz Wesleya Wolfe.

Allegro Charytatywni

Płyty można wylicytować na platformie Allegro Charytatywni. Cały dochód z licytacji (powiększony o dodatkową darowiznę od Credit Agricole), przeznaczony zostanie na działalność statutową Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

- Naszą misją jest zapobieganie powstawaniu odpadów. Od 2017 roku działamy na rzecz zmiany świadomości społecznej: edukujemy i promujemy bezodpadowy styl życia, a także wspieramy zmianę wzorców produkcji i konsumpcji na rzecz budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Możliwość udziału w tym wyjątkowym projekcie, zainicjowanym przez bank Credit Agricole, jest dla nas szansą na nagłośnienie problemu plastikowych śmieci i zachęcanie odbiorców do angażowania się walkę z nimi na co dzień – mówi Agnieszka Sadowska-Kończal, wiceprezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.