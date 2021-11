Decathlon promuje turystykę górską w kampanii "Po co Ci to"

Maciej Stańczak, himalaista i ratownik medyczny, fot. Decathlon

Pobudka w środku nocy, przeszywający mróz, ekstremalne zmęczenie… Po co Ci to? Takie pytanie często słyszą miłośnicy górskich wypraw. Decathlon w nowej kampanii zachęca do dyskusji i przedstawienia swojej odpowiedzi. Nagrodą w konkursie jest górskie szkolenie z Maciejem Stańczakiem, himalaistą i ratownikiem medycznym. Na stronie akcji dostępne są także materiały edukacyjne dotyczące przygotowania się do wyprawy oraz wskazówki postępowania podczas hipotermii. Akcja została objęta patronatem Polskiego Związku Alpinizmu.

Znów się narażasz? Nie masz dość? Mrozu, wiatru, ciężkich warunków…? Słowem - po co Ci to? To popularne pytanie, które słyszą uczestnicy górskich wypraw. Jakie są odpowiedzi? Decathlon rusza z kampanią edukacyjną „Po co Ci to?” alpinistycznej marki Simond.

- Zdobywanie szczytów to nie tylko mróz, wiatr, zmęczenie i ryzyko. To przede wszystkim wolność, wyzwanie, przygoda i silne emocje. Za każdym wspinaczem stoją inne historie, inne powody. Chcemy je poznać! Najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy trzema dwudniowymi szkoleniami zimowymi z himalaistą Maciejem Stańczakiem, z którym współpracowaliśmy przy przygotowaniu kampanii. Historia Macieja pokazuje jak silną pasją jest ten sport - mówi Piotr Dąbrowa, Lider Simond Polska.

Maciej Stańczak to himalaista, ratownik medyczny. W 2011 roku brał udział w wyprawie na Makalu, piąty co do wysokości szczyt świata. Wyruszył z obozu szturmowego na wysokości 7800 m n.p.m. Po kilku godzinach postanowił zawrócić, ponieważ nie mógł rozgrzać rąk. Powrót trwał wiele dni - wówczas doznał poważnych odmrożeń palców. Po co mu to było - po co mu góry?

- Tutaj czuję wolność najmocniej. Tu nie ma granic. Chcesz - idziesz po bandzie. Nie chcesz - nie idziesz po bandzie. Twoja rzecz. Masz jakieś ograniczenia? W górach nie ma tych ograniczeń - tłumaczy Maciej Stańczak.

Mimo doświadczeń góry nadal pozostają ważną częścią życia Macieja Stańczaka. Dzisiaj łączy doświadczenia zdobyte w górach wysokich z zawodem ratownika medycznego. Chętnie dzieli się wiedzą, o czym przekonają się laureaci konkursu.

Filmy edukacyjne dotyczące turystyki górskiej

Maciej Stańczak jest również ekspertem filmów edukacyjnych przygotowanych przez Decathlon Polska. Tłumaczy w nich, co zrobić w przypadku hipotermii lekkiej i głębokiej, a także jak przygotować się sprzętowo do wyprawy w góry.

Organizatorem akcji jest Decathlon - producent alpinistycznego sprzętu sportowego znanego sportowcom jako Simond by Decathlon. Marka pomaga alpinistom zdobywać szczyty i bezpiecznie wracać z wyprawy. Kampania edukacyjna „Po co Ci to?” kontynuuje tę misję - tak, by każde wyjście w góry było lepsze o bezpieczeństwo.