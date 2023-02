lotnisko, samolot, kurier, przesyłki, fot. DHL

DHL Express uruchamia GoGreen Plus: pierwszą globalną ekspresową usługę kurierską, aby zapewnić klientom możliwość korzystania ze zrównoważonego paliwa lotniczego w celu obniżenia emisji. GoGreen Plus stanowi część strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Deutsche Post DHL, której jednym z celów jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r.

Usługa GoGreen Plus umożliwi klientom obniżenie („inset”) emisji dwutlenku węgla związanej z przewozem ich przesyłek. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu zrównoważonego paliwa lotniczego (SAF). Jest to pierwsza taka usługa wśród globalnych przewoźników ekspresowych i w pierwszej fazie będzie dostępna dla klientów DHL Express w Wielkiej Brytanii, a wkrótce potem we Włoszech, Danii, Szwecji, Kanadzie, Australii, RPA i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Formuła usługi będzie elastyczna, by klienci mogli wybrać ją do poszczególnych wysyłek.

W nadchodzących miesiącach GoGreen Plus zostanie udostępniona w ramach sieci DHL Express na całym świecie, a klienci będą mieć możliwość dostosowania obniżki emisji CO2e, którą chcą osiągnąć poprzez ustalenie ilości zużywanego do ich przewozu SAF.

Nowa usługa GoGreen Plus jest możliwa dzięki niedawno ogłoszonej współpracy DHL z bp i Neste w celu dostarczenia SAF do hubów lotniczych DHL Express na całym świecie. Odnawialna część innowacyjnego paliwa wytwarzana jest z olejów odpadowych. Takie SAF z odpadów i pozostałości może zapewnić obniżenie emisji gazów cieplarnianych nawet o 80% w całym cyklu życia, w porównaniu z konwencjonalnym paliwem lotniczym, które zastępuje.

– Wiemy, że nasi klienci angażują się w zmniejszanie swojego wpływu na środowisko, dlatego istotne jest, abyśmy zapewnili im środki do osiągnięcia tego celu. Cieszę się, że klienci mogą obecnie w pełni skorzystać z naszej inwestycji w SAF, aby obniżyć emisje generowane przez ich przesyłki. SAF to aktualnie główny kierunek do redukcji emisji dwutlenku węgla w lotnictwie, dlatego jest to najskuteczniejszy sposób, aby wesprzeć naszych klientów w drodze do jeszcze bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw – powiedział John Pearson, Prezes DHL Express.

Insetting za pomocą GoGreen Plus umożliwia klientom zmniejszenie ich emisji Zakresu 3, pośrednich emisji gazów cieplarnianych, które występują w łańcuchu wartości firmy, w tym w transporcie i dystrybucji na etapie niższego szczebla. W przeciwieństwie do inicjatyw w zakresie kompensowania emisji CO2 określanych jako offsetting, insetting uważany jest za działania na rzecz obniżenia emisji dwutlenku węgla w ramach inicjatywy Science Based Target, ponieważ mają one na celu zmniejszenie emisji bezpośrednio związanych z działalnością firmy.

– Jesteśmy wiodącym dostawcą usług logistycznych na świecie, zależy nam więc nie tylko na dostarczaniu bardziej zrównoważonych i przyjaznych środowisku rozwiązań, ale również kreowaniu trendów dla całej branży. Naszą misją jest łączenie ludzi i poprawianie jakości ich życia, właśnie dlatego podejmujemy wiele działań, by jako DHL osiągnąć zerową emisję CO2 do 2050 roku. Inwestujemy przy tym m.in. w ekologiczne rozwiązania i stawiamy na czyste środki transportu – podkreśla Tomasz Buraś, prezes zarządu DHL Express Polska.

Usługa GoGreen Plus stanowi część strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Deutsche Post DHL, której jednym z celów jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2050 r. Będzie to realizowane również poprzez pośredni cel, jakim jest wykorzystanie 30% SAF w całym transporcie lotniczym do 2030 r. Zgodnie z Planem Zrównoważonego Rozwoju, Grupa Deutsche Post DHL dąży do zapewnienia zielonej alternatywy dla wszystkich produktów i usług we wszystkich dywizjach.