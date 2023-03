Ultrakrew, kampania, fot. DHL Parcel

DHL Parcel kolejny raz zaangażował się w ogólnopolską akcję społeczną Ultrakrew, promującą honorowe krwiodawstwo oraz sportową aktywność. W ramach tegorocznej edycji zebrano 1 834,24 litry krwi, w tym 1 611,14 litrów krwi pełnej, 82,29 litrów osocza oraz 140,81 litrów płytek krwi. Dzięki temu można uratować nawet 11 tys. ludzi

Ultrakrew to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Ultrakrew. Jego uczestnicy przemierzają biegiem lub marszem trasę wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, promując ideę honorowego krwiodawstwa. W siódmej, zimowej edycji akcji biegacze i wolontariusze, w ciągu tygodnia pokonali trasę od Świnoujścia i granicy polsko - niemieckiej po Piaski na Mierzei Wiślanej, po drodze zatrzymując się w nadmorskich miejscowościach, aby popularyzować bieganie, promować ideę zdrowego trybu życia oraz przede wszystkim edukować i zachęcać do honorowego krwiodawstwa. Od początku Ultrakrwi zebrano już ponad 5 600 litrów krwi. Potencjalnie przekłada się to na pomoc dla 40 000 osób, co równe jest liczbie mieszkańców takich miast jak np. Świnoujście, czy Sieradz.

- Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli oraz Partnerów akcji, udało nam się zebrać ponad 1800 litrów krwi. Ten wynik to szansa na zdrowie i życie dla tysięcy ludzi. Jesteśmy wdzięczni każdej osobie, która oddała krew oraz wszystkim, którzy rozumieją oraz wspierają wizję i cel Ultrakrwi – za Wasze zaangażowanie. Za wiarę w to, co robimy. Za zaufanie do nas. Za wszelkie gesty wsparcia. Można powiedzieć, że Ultrakrew symbolicznie rozpoczyna się i kończy od współpracy z DHL, od wysyłki pierwszych materiałów przed startem danej edycji, do końcowego finału czyli wysyłek koszulek czy chust technicznych, które trafiają do uczestników biorących udział w naszych konkursach, a wszystko niezawodnie i zawsze na czas, a to dla nas jest szczególnie ważne – powiedział Jacek Bastian Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ultrakrew.

DHL Parcel, aktywnie zaangażował się we wsparcie 7. edycji projektu jako partner logistyczny wydarzenia, zadbał o pełne wsparcie logistyczne akcji, zorganizował dostawy i doręczył pakiety informacyjne do uczestników i partnerów akcji.

- Już od kilku lat aktywnie wspieramy Ultrakrew i jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy, bo cel, jaki przyświeca całej kampanii ma ogromne znaczenie, przekładając się na kwestię najcenniejszą dla człowieka, czyli ratowanie życia. To niezwykła idea, pozwalająca uczestnikom akcji podzielić się ważną cząstką siebie i realnie pomóc drugiemu człowiekowi. Hasło przewodnie i cel Ultrakrwi nawiązuje również do naszej codziennej działalności, w ramach której łączymy ludzi na całym świecie – komentuje Justyna Dąbrowska, Menedżer ds. Komunikacji PR, Rzecznik Prasowy DHL Parcel Polska.