Do zeroemisyjnej floty DHL Parcel dołączyły nowe samochody elektryczne marki MAN eTGE. Pojazdy już teraz można spotkać na ulicach polskich miast. Łącznie, tylko do końca tego roku DHL Parcel będzie miał w swojej flocie blisko 500 eko pojazdów, realizując w ten sposób założenia strategii GoGreen i przybliżając się do celu, jakim jest zerowa emisja CO2.

Według Europejskiej Agencji Środowiska w Unii Europejskiej w 2020 r. aż 76,7% całkowitej emisji CO2 pochodziło z transportu drogowego, a w samej Polsce aż 94,7%. Zestawiając to z faktem, że na świecie z roku na rok zwiększa się liczba produkowanych samochodów, okazuje się, że ograniczenie emisyjności w transporcie staje się obecnie jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych. Dlatego DHL Parcel w swojej działalności stawia na samochody zeroemisyjne, które są jednym z najważniejszych elementów przyjaznego środowisku ekosystemu logistycznego. Zerowa emisja CO2 jest jednym z kluczowych celów strategicznych firmy. By to osiągnąć DHL realizuje szeroko zakrojoną strategię GoGreen, obejmującą różne obszary działalności, między innymi modernizację floty i korzystanie z energii odnawialnej dzięki własnym instalacjom fotowoltaicznym, które zasilają m.in. samochody kurierskie oraz sortownie.

- Wiemy, że jako firma logistyczna mamy duży wpływ na środowisko, szczególnie w przestrzeni miejskiej. Dążąc do pełnej zeroemisyjności, do 2027 r. wymienimy 50 proc. naszej floty na eko pojazdy. Tylko do końca roku w zielonej flocie DHL Parcel będzie już około pół tysiąca pojazdów. Globalnie, w DHL mamy ich ponad 26 000, co czyni nas rynkowym liderem w tym zakresie. Poza niezwykle ważnym aspektem ekologicznym, elektryczne samochody doskonale sprawdzają się w codziennej pracy kurierów, ułatwiając i przyspieszając realizację zadań, m.in. dzięki możliwości korzystania z buspasów, bezpłatnego parkowania w miejskich SPP (Strefach Płatnego Parkowania), a ponadto oferują wyjątkowy komfort ze względu na ciszę w kabinie i dużą dynamikę prowadzenia – powiedział Arkadiusz Stasiak, wiceprezes ds. operacyjnych DHL Parcel Polska.

Dzięki długoterminowej współpracy DHL Parcel i MAN Truck & Bus Polska, we flocie firmy kurierskiej jeździ już 80 elektrycznych pojazdów marki MAN.

Aspekty techniczne

Elektryczne modele MAN eTGE, które zasiliły flotę DHL, mogą uzyskać realny zasięg nawet do 150 km (173 km wg NEDC ) w zależności od stylu jazdy czy ukształtowania terenu. Auta te mogą wjeżdżać do stref o ograniczonym dostępie, realizując zadania transportowe w sposób ekologiczny i ekonomiczny. Nie bez znaczenia jest możliwość poruszania się po buspasach oraz bezpłatne parkowanie.

Szybkie ładowanie – do 80 proc. pojemności w 45 minut – pozwala na efektywne planowanie i optymalizację tras. Zadanie to ułatwia również specjalne narzędzie planistyczne, z którego na co dzień korzysta DHL Parcel. Racjonalnie planowane trasy pozwalają na oszczędzanie energii elektrycznej i czasu. Jednocześnie te działania przekładają się na krótsze przebiegi aut, ich lepszą eksploatację i mniejszą emisję dwutlenku węgla. DHL systematycznie monitoruje swój ślad węglowy i stale poszukuje nowych sposobów na jego zmniejszenie.

W MAN eTGE każde hamowanie silnikiem doładowuje baterię, co w połączeniu z pompą ciepła znacząco zwiększa zasięg. Rekuperacja pozwala odzyskać energię kinetyczną, która zostaje przekazana do akumulatora, a pompa ciepła umożliwia ogrzewanie kabiny przy niskich temperaturach oraz chłodzenie w cieple dni i to wszystko przy najniższym nakładzie energii.

Samochód MAN eTGE wyróżnia się również dużą przestrzenią ładunkową o pojemności 10,7 m3 oraz wyposażeniem standardowym. W samochodzie kierowcy znajdą m.in. dwustrefową klimatyzację klimatronic, w pełni LEDowe światła z funkcją doświetlania zakrętów, nawigację z możliwością podłączenia smartfona, a także systemy asystentów np. utrzymania pasa ruchu, świateł drogowych czy tempomat z funkcja limitu prędkości. W aucie znajduje się też szczególnie ceniony przez kurierów zestaw 16 czujników ochrony bocznej oraz kamera cofania.

