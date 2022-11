automaty paczkowe, kurier, paczka, ecommerce, fot. DHL

DHL zapewni swoim klientom możliwość kompleksowej obsługi paczek, wprowadzając sieć własnych automatów paczkowych POP Box. Uzupełnią one największą wśród firm kurierskich, liczącą ponad 14 tysięcy punktów, sieć DHL POP (Punktów Obsługi Paczek). Do końca roku firma na terenie całej Polski ustawi kilkaset automatów, a docelowo zbuduje sieć kilku tysięcy maszyn.

Out of Home

W ciągu ostatnich trzech lat udział nadań i odbiorów poza domem (out of home delivery – OOH) w rynku paczek zwiększył się aż trzykrotnie. Według szacunków Last Mile Experts (Polish CEP Report 2021) obecnie ponad 37 proc. paczek doręczanych jest do punktu obsługi, a niemal 12 proc. z niego nadawanych. W szybkim tempie rośnie również ilość automatów paczkowych. Na koniec grudnia 2021 roku było ich w Polsce 18 tys. a według szacunków firmy Colliers ich liczba na koniec tego roku ma przekroczyć 25 tys. Rozwój infrastruktury maszyn wpisuje się we wzrostowy trend całego rynku. Według prognoz Urzędu Komunikacji Elektronicznej wolumen przesyłek kurierskich zwiększy się w tym roku do 860 mln sztuk i do 950 mln sztuk w przyszłym roku. To pokazuje jak duży jest potencjał rynku usług kurierskich.

POP Box – sieć automatów paczkowych

Odpowiadając na te trendy DHL Parcel w połowie listopada wprowadzi sieć automatów paczkowych POP Box. Uzupełnią one dotychczasową ofertę firmy obejmującą doręczenie do POP oraz doręczenie przez kuriera na wskazany adres. Maszyny pojawią się na terenie całej Polski, między innymi w Warszawie, Trójmieście, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Szczecinie, Lublinie, Bydgoszczy, Rzeszowie, czy Olsztynie, a także w wielu mniejszych miejscowościach. Automaty POP Box staną przy punktach handlowo-usługowych takich jak np. sklepy spożywcze, stacje benzynowe, apteki i inne. Łącznie we wszystkich lokalizacjach już wkrótce pojawi się kilkaset automatów, a docelowo będzie ich kilka tysięcy.

Wprowadzając automaty paczkowe DHL korzysta ze swojego bogatego międzynarodowego doświadczenia. Pierwszy automat - packstation został zainstalowany przez firmę DHL Parcel Germany w 2001 r. w Niemczech.

Technologia

Wkrótce maszyny do obsługi przesyłek pojawią się również w Polsce. DHL POP Box to automaty wyposażone w funkcje szczególnie istotne dla klientów. Automaty wyposażone będą w intuicyjne ekrany dotykowe, a ich obsługę ułatwi specjalna aplikacja Mój DHL, która poza umożliwianiem szybkiego odbioru i nadawania paczek, pozwoli również na śledzenie bieżącego statusu przesyłki, a w dniu jej doręczenia również trasy kuriera. Dzięki temu klient będzie miał możliwość dokładnego zaplanowania swojego dnia oraz odbioru lub nadania paczki o dogodnej porze.

Każdy automat posiadać będzie również funkcję zdalnego otwierania, wyposażony będzie w oświetlenie i daszek chroniący przed niepogodą, a bezpieczeństwo użytkowników i przesyłek zapewniać będzie monitoring. W automatach DHL klienci będą mogli także zapłacić kartą lub blikiem. To wygodne formy płatności, które cieszą się coraz większą popularnością. Dostarczane do automatów DHL paczki będą czekać na klienta aż do czterech dni, czyli znacznie dłużej niż w maszynach dotychczas dostępnych na rynku, oferowanych przez inne firmy kurierskie. Dzięki temu można będzie swobodnie odebrać przesyłkę, która trafiła do POP Box np. podczas wyjazdu na przedłużony weekend.

- Klienci oczekują od firm kurierskich pełnej swobody i elastyczności w obszarze doręczeń przesyłek. Coraz częściej decydują się na dostawy w systemie out of home, dzięki czemu swoje zakupy mogą odbierać w najbardziej dogodnym dla siebie czasie i miejscu. W odpowiedzi na te potrzeby regularnie rozwijamy sieć naszych Punktów Obsługi Paczek, a teraz dodatkowo rozszerzamy ofertę DHL o automaty paczkowe. Te działania to także kolejny, ważny krok naszej firmy w stronę zrównoważonego rozwoju. Dostawy do sieci DHL POP oraz automatów paczkowych znacznie przyczyniają się do ograniczenia emisji CO2 – komentuje Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel.