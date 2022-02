Diamant z nowym logotypem. Oto szczegóły zmian

cukier, kostki, kuchnia, fot. pasja1000, pixabay

Po 25 latach Diamant podjął decyzję o zmianie logo. Pod lupę wzięto m.in. czcionkę logotypu. Bez zmian pozostawiono charakterystyczne kolory marki: granat, czerwień i biel. Zmiany zostaną wdrożone niebawem na opakowania produktów oraz we wszystkich kanałach komunikacji.

Marka Diamant posługiwała się swoim logo od ponad 25 lat, kiedy to w 1996 roku po raz pierwszy rozpoczęto produkcję i sprzedaż cukru w Polsce. Ćwierćwiecze obecności na rynku stało się idealną okazją do zmiany – Pfeifer & Langen, jako właściciel marki, odświeżył znak firmowy nadając mu nowoczesności i lekkości. Nie jest to jednak radykalna zmiana graficzna.

Szczegóły zmian logotypu marki Diamant

Nowy projekt, tak jak poprzedni, nadal ma w sobie charakterystyczne, dwie cukrowe głowy, które w najnowszej wersji znaku wpisano w koło. Największemu przekształceniu uległa czcionka. Postawiono na mniej stanowczą, bardziej subtelną i delikatną, która dodaje lekkości całemu emblematowi. Zmiana logo to nie tylko element rozwoju firmy, ale i stanowcze wejście w nowy, 2022 rok, w którym firma obchodzi swoje 25-lecie.

– Przez wiele lat konsumenci mogli przyzwyczaić się do znanego im logotypu na naszych produktach. Przyszła jednak pora na małą-wielką zmianę, która otwiera kolejne ćwierćwiecze obecności na rynku. Nieustannie rozwijamy markę oraz jej produkty, dlatego warto wprowadzić zmiany także na płaszczyźnie wizerunkowej. Zdecydowaliśmy się na nowy, lekki font i dodatkowy element koła. Pozostawiliśmy tradycyjną kolorystykę, żeby każdy konsument był w stanie rozpoznać nasz produkt z daleka. Wraz ze zmianą logo idzie też delikatny refresh samej komunikacji, którą już niebawem będzie odczuwalna w naszych komunikatach i layoutach reklamowych – skomentował Paweł Maciejewski, dyrektor ds. Sprzedaży i marketingu Diamant.

Nowy logotyp marki Diamant

