Prudential Polska z nowym logotypem i nazwą. Firma rozpoczęła kampanię reklamową

Prudential Polska zmienia swoją markę na Pru i tym samym rozpoczyna nowy etap swojej działalności oraz zacieśnia współpracę z Grupą M&G, do której należy. Ubezpieczyciel startuje z nową kampanią reklamową, w której zaprezentuje nową markę, logotyp i szatę graficzną. Kampania podkreśli również, że wartości firmy, indywidualne podejście do klientów oraz jakość obsługi, pozostają niezmienne.

Kampania „Formalnie Prudential, a dla Ciebie Pru” rozpoczyna nowy etap działalności firmy, która pod zmienioną marką Pru zamierza sukcesywnie rozszerzać swoją ofertę ubezpieczeń inwestycyjnych, korzystając z kompetencji i potencjału Grupy M&G. Jest to wynik bliższej współpracy z właścicielem ubezpieczyciela, brytyjską Grupą M&G, specjalizującą się w zarządzaniu aktywami i pomnażaniu zgromadzonych oszczędności swoich klientów.

Kampania podkreśla ponadczasowe wartości ubezpieczyciela, czyli zaufanie, bliskość i dostępność. Pokazuje, że firma rozumie codzienne sprawy, zmartwienia i radości klientów oraz podchodzi do każdego z nich w sposób indywidualny. Przedstawia również klientom nową markę ze zmienionym logotypem oraz szatą graficzną. W spotach telewizyjnych i innych materiałach reklamowych zobaczymy, że chociaż Prudential zmienia się na Pru, to sposób, w jaki firma funkcjonuje oraz wartości, którymi się kieruje, pozostają niezmienne. Ubezpieczyciel będzie zawsze robił więcej, aby dotrzymywać złożonych obietnic, tak jak miało to miejsce do tej pory, w tym w ramach swojej przedwojennej działalności w Polsce.

- Najnowsza kampania reklamowa podkreśli wyznawane przez nas wartości. Zmieniamy się i rozwijamy, ale nasza misja i podejście do Klienta pozostają niezmienne. Nadal umiemy słuchać i rozmawiać o ubezpieczeniach oraz rozpoznawać potrzeby naszych Klientów. Każdą zawartą polisę traktujemy jako obietnicę, za którą stoją ludzkie nadzieje i oczekiwania, dlatego zrobimy wszystko, by jej dotrzymać. Doskonale rozumiemy, że za każdą z nich stoją ludzkie nadzieje i oczekiwania. Zmiana marki podkreśla, że chcemy być jeszcze bliżej naszych klientów, skracać dystans oraz umocnić nasze indywidualne podejście do ich spraw. Formalnie pozostajemy towarzystwem ubezpieczeniowym Prudential, ale dla Ciebie jesteśmy Pru - komentuje Tomasz Borchowiec, szef marketingu Prudential Polska.

Prudential zaplanował działania reklamowe do końca roku, dzieląc je na kilka etapów. Obejmują one emisję spotów w stacjach telewizyjnych oraz formatach wideo i display w Internecie. Kampania prowadzona będzie także w mediach społecznościowych marki oraz poprzez działania z zakresu content marketingu i performance.

Realizacją kreacji zajęła się agencja reklamowa Publicis Lion, należąca do struktur Publicis Worldwide Polska. Za planowanie i zakup mediów odpowiada natomiast dom mediowy Starcom. Spoty wyreżyserował Daniel Jaroszek, zaś ich produkcją zajęło się studio Film Reaktor. Reklamy telewizyjne będą wyświetlane w formatach 15” i 30”. Kampania reklamowa jest wspierana działaniami PR, za które odpowiada OneMulti.

