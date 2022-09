Empik Premium

Empik chwali się, że jego program lojalnościowy odnotowuje kolejne sukcesy. Trwa też Empik Premium Week - do niedzieli 18 września na platformie dostępne są sprzedażowe hity w bardzo okazjonalnych cenach.



Biuro prasowe Empiku poinformowało, że tylko w ciągu ostatniego roku do Empik Premium i Empik Premium Free dołączyło niemal milion nowych użytkowników. To oznacza, że z szerokiego pakietu benefitów, w tym zniżek i darmowej dostawy, korzysta już blisko 8 mln klientów. Zaoszczędzili oni w sumie 181 mln zł w rok.





Empik Premium rośnie w siłę



Mijają trzy lata, odkąd Empik uruchomił program subskrypcyjny Empik Premium z najszerszym na rynku pakietem korzyści. Rok później wystartowała również rewolucyjna, bezpłatna usługa Empik Premium Free, dzięki której miliony użytkowników zyskały m.in. darmową dostawę zamówień online. Przez ostatnie 12 miesięcy do grona Premiumowiczów dołączył prawie milion nowych osób. Łącznie z benefitów pod parasolem Premium korzysta już niemal 8 mln klientów. Realizują oni ponad połowę wszystkich transakcji w Empiku.





Jak podkreśla Kasper Yearwood, Data Intelligence and Customer Insights Director w Empiku:

– Polacy pokochali usługi Empik Premium, bo to przede wszystkim realne oszczędności przy codziennych zakupach. W wersji płatnej to między innymi 15% stałej zniżki w salonach, do 20% zniżki na Empik.com, nielimitowane dostawy za 0 zł kurierem, do salonów i tysięcy punktów odbioru oraz ekskluzywne promocje. Klienci Premium zyskują także dostęp do ponad 15 tys. e-booków i audiobooków w Empik Go i regularnych przedsprzedaży oraz rabatów na topowe wydarzenia kulturalne w Empik Bilety i Going.

Przeciętny użytkownik zaoszczędził dzięki benefitom 783 zł, a rekordzista – aż 73 750 zł. Łączne oszczędności subskrybentów Empik Premium i Empik Premium Free w ciągu ostatniego roku wyniosły prawie 181 mln zł. Od początku działania programów to ponad 380 mln zł, w tym niemal 40 mln zł dzięki darmowej dostawie zamówień online.



– Aktywacja Empik Premium po prostu się opłaca – klienci realnie zyskują już przy pierwszej transakcji. Wachlarz benefitów jest bardzo szeroki, a wciąż rozwijamy usługę i wprowadzamy nowe korzyści, dopasowane do potrzeb użytkowników. Dla przykładu, od kilku miesięcy klienci Empik Premium cieszą się zniżką -50% na co drugą książkę w salonach, po okazaniu aplikacji. Poza stałym pakietem korzyści, przez cały rok czerpią pełnymi garściami ze specjalnych ofert i okazji cenowych w ramach poszczególnych akcji handlowych czy wyprzedaży. A teraz zaplanowaliśmy dla nich coś specjalnego. W dniach 12-18 września będą mogli skorzystać z superokazji w ramach Premium Week – wyjątkowego święta zakupowego na Empik.com i w ponad 300 salonach Empik

– tłumaczy Kasper Yearwood.

Empik Premium Week

Empik Premium Week to tygodniowy festiwal promocji dedykowanych wyłącznie użytkownikom Empik Premium. Na klientów czekają zniżki, w tym codzienne „hity dnia” i atrakcyjne oferty obejmujące zarówno książki czy muzykę, ale również produkty z kategorii tj. Zdrowie i Uroda, Elektronika, AGD, Zabawki, Dom i Ogród czy Sport. Akcja wystartuje 12 września i potrwa cały tydzień. Warto więc z wyprzedzeniem aktywować subskrypcję Empik Premium, tym bardziej, że teraz dostępna jest 20% taniej – tylko 39,99 zł za rok (3,33 zł miesięcznie).





Jak kupują klienci Empik Premium?



Koszt Empik Premium zwraca się przeciętnie już po 27 dniach. Jak to możliwie? Premiumowicze to najbardziej aktywni klienci – robią zakupy 2,5 razy częściej niż pozostali. Co ciekawe, użytkownicy obu usług – w wersji płatnej i darmowej – finalizują transakcję średnio co 2 sekundy.

Ulubionym kanałem zakupów tej grupy są sklepy stacjonarne. W ciągu ostatnich trzech miesięcy użytkownicy samego Empik Premium dokonali tam 70% transakcji. Nie dziwi więc, że stała zniżka – 15% na zakupy w salonie to ich ulubiony benefit. Natomiast korzystający z Empik Premium Free cenią sobie przede wszystkim darmowe dostawy do Paczkomatów.

Użytkownicy usług Premium najczęściej polują na okazje w salonach Empik po południu, w godzinach między 15 a 19. Wieczorem chętniej korzystają natomiast ze smartfona czy laptopa – najwięcej zamówień na Empik.com i w aplikacji mobilnej Empik składają w godz. 20-22. Najpopularniejsze metody dostawy paczek wśród Premiumowiczów to: odbiór w salonie i dostawa do w punktu odbioru.

Co kupują użytkownicy Empik Premium i Empik Premium Free?

Do ich ulubionych kategorii należą książki oraz zabawki. Do tej pory zakupili ich odpowiednio łącznie 37 mln egz. i blisko 6 mln szt. Najczęściej wybierają kryminały i thrillery oraz literaturę dziecięcą. Poza tym chętnie sięgają po gry planszowe, zręcznościowe i karciane. Wśród kategorii, które notują największe dynamiki sprzedaży i stały wzrost zainteresowania ze strony Premiumowiczów, można wymienić Elektronikę, Zdrowie i Urodę, Dom i Ogród oraz Sport.

Ponadto przesłuchali oni i już ponad 22 mln godzin audiobooków i przeczytali ponad 147 mln stron e-booków w Empik Go spośród tytułów dostępnych w ramach pakietu Premium. Wywołali także ponad 2 mln odbitek w Empik Foto, korzystając z powitalnej zniżki. Co więcej, kupili setki tysięcy kaw ze zniżką -30% w Costa Coffee oraz tańszych o 20% biletów w sieci Helios.