Pod hasłem Odkryj magię Twoich małych chwil radości drogeria dm wystartowała z kampanią świąteczną. Kampania obejmie działania w sklepie internetowym oraz w sklepach stacjonarnych i odbywa się równocześnie w Polsce oraz w Niemczech. Jej celem jest umacnianie wizerunku marki, zwiększenie sprzedaży asortymentu świątecznego oraz pozyskanie nowych klientów. Zaplanowane działania obejmują digital, komunikację w social mediach, POS, działania online video i komunikację w gazetkach marki.

Już od listopada na klientów czeka szeroki wybór kosmetycznych kalendarzy adwentowych z produktami marek własnych dm i nie tylko.

- Kalendarze adwentowe cieszą się wyjątkowo dużym zainteresowaniem wśród niemieckich konsumentów, wiemy, że także nasi rodacy chętnie sięgają po ten asortyment. Dla nas to szczególna okazja, by zaprezentować pełną paletę marek własnych dm. Dzięki temu klienci będą mogli je przetestować i znaleźć swoje ulubione marki - mówi Hubert Iwanowski, Dyrektor Obszaru Marketingu i Zakupów dm w Polsce.

W trakcie kampanii na stronie dm.pl, w aplikacji, w sklepach i w gazetkach pojawią się pomysły na prezenty dla kobiet i mężczyzn, artykuły dekoracyjne, przepisy na świąteczne wypieki.

- Przedświąteczne przygotowania to szczególny czas w roku, w którym poszukujemy inspiracji prezentowych, skrupulatnie planujemy menu wigilijne i spotkania rodzinne. Nasze życie nabiera zwykle zawrotnego tempa, dlatego zależy nam na tym, by nasi klienci nie musieli zostawiać wszystkiego na ostatni moment, by ten czas składał się dla nich z samych małych chwil radości, jak w haśle naszej kampanii. Dlatego już teraz startujemy ze świąteczną ofertą i kampanią dedykowaną polskim użytkownikom. Wierzymy, że to także świetna okazja, by znaleźli nowe, inspirujące pomysły na prezenty i obdarowali swoich najbliższych tym, co najlepsze - mówi Iwanowski.