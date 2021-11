E-commerce. Jak przygotować sklep na Black Friday?

Tamanna Rumee | Unsplash

Z badania SMSAPI wynika, że aż 62,5 proc. respondentów w ciemno zapowiada, że zrobi zakupy podczas najbliższego Czarnego Piątku (26 listopada) lub w następujący po nim Cyfrowy Poniedziałek, a jeszcze więcej osób (67,7 proc.) odwleka swoje plany zakupowe na koniec listopada licząc na przeceny. To ważna wiadomość dla sprzedawców, którzy już teraz powinni myśleć o tym, jak wykorzystać rosnące zainteresowanie konsumentów.

Wygląda na to, że Black Friday wychował nową generację konsumentów, którzy już miesiąc wcześniej wiedzą, co chcieliby kupić i przygotowują się do polowania na okazje. Na początku zapewne tylko sprawdzają aktualne ceny interesujących ich produktów, tak by nie paść ofiarą na legendarnego majstrowania przy rabatach. Wielu z nich przy okazji włącza różnego rodzaju powiadomienia i subskrybuje profile marek w mediach społecznościowych, aby od razu dowiedzieć się, że akcje promocyjne ruszyły. To cenna wskazówka dla sprzedawców internetowych, by umieścili na swoich stronach jak najwięcej opcji śledzenia nowości przy pomocy powiadomień - radzi Maja Wiśniewska, Marketing Manager SMSAPI.

Sprzedawcy mogą jednak zrobić dużo, dużo więcej. Co konkretnie? O to zapytaliśmy ekspertów.

Jak przygotować swój sklep na Black Friday?

Tomasz Gutkowski

Business Development Director

Unity Group

Solidne przygotowania do Black Friday należy rozpocząć zanim klienci na dobre wpadną w wir wyprzedaży. Warto zacząć od sprawdzenia, jak wyglądał ruch w witrynie oraz wyników sprzedaży rok wcześniej. To posłuży do ustalenia bieżących celów oraz jako baza do optymalizacji tych obszarów, które nie przyniosły zadowalających wyników. W tym drugim przypadku powodem mogła być słaba sprzedaż w danej kategorii asortymentu, problemy z działaniem konkretnej funkcjonalności lub trudności z wydajnością w danym momencie.

Znając przyczyny, można podjąć skuteczne działania na wypadek wystąpienia podobnych oraz innych problemów w działaniu e-sklepu. Najczęstsze zakłócenia to: awaria wyświetlania strony, spadek wydajności i wolniejsze działanie aplikacji, brak synchronizacji danych (np. stanów magazynowych czy cen), problemy w zarządzaniu zamówieniami, co może spowodować paraliż logistyczny, czy wreszcie brak możliwości dokonania zakupu. Warto trzymać w odwodzie opcję przepięcia serwerów na chmurę, aby obsłużyć nadspodziewany peak, a przynajmniej zapewnić sobie redundancję infrastruktury na czas Black Friday.

Koniecznie należy przeprowadzić testy całej ścieżki zakupowej i upewnić się, że zamówienie może zostać złożone w każdym wariancie metod płatności i wysyłki, a także sprawdzić czy funkcje promocyjne zachowują się właściwe, działają kody rabatowe oraz powiadomienia mailowe i smsowe.

W przypadku synergii wielu kanałów, należy zadbać o działanie funkcji omnichannel, szczególnie tych dotyczących spójności cenowej, promocyjnej, czy synchronizacji danych dotyczących stanów magazynowych w salonach stacjonarnych.

Niezwykle istotne jest także monitorowanie synchronizacji danych pomiędzy e commerce a systemami ERP, F-K, WMS i szybkie reagowanie na wszelkie symptomy potencjalnych problemów. Najważniejsze to nie tracić głowy i zapewnić sobie w tym czasie wzmożone wsparcie zespołu technicznego, który pomoże, jeśli wystąpią nieprzewidziane trudności. Zawsze jednak łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego warto przygotować się wcześniej na „niespodzianki”. Wdrożenie wszystkich tych działań zapewni klientom pozytywne doświadczenia w e-sklepie i umożliwi skuteczne realizowanie zakupów. Niczym niezakłócone wrażenia zakupowe klientów z Black Friday, to często karta przetargowa na przyszłość i zwiększona szansa, że e-klienci do nas wrócą w „dni powszednie”, nie tylko w czasie wielkich promocji i wyprzedaży.

Irena Zobniów

SEO Strategist & Co-Founder

Insightland

O przygotowaniu sklepu na Black Friday pod kątem budowania widoczności w bezpłatnych wynikach wyszukiwania, należy myśleć z nawet kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Wprowadzenie niezbędnych zmian optymalizacyjnych, a następnie ich interpretacja przez boty wyszukiwarek rzadko kiedy odbywają się w czasie rzeczywistym, a jeśli włączymy do tego działania off -site, będziemy potrzebować odpowiedniego zapasu czasu, aby osiągnąć zadowalające efekty.

Pierwszym krokiem powinna być analiza fraz kluczowych powiązanych z Black Friday. Świadomi użytkownicy mogą bowiem zawężać pole poszukiwań danego produktu tylko do ofert BF, a frazy, które wpisują w wyszukiwarkę, będą dla nas punktem odniesienia do optymalizacji contentu w sklepie. Bez względu na to, czy tworzymy osobny landing czy też zamieszczamy ofertę Black Friday na istniejącej już podstronie, jej treść powinna zawierać w sobie właśnie frazy kluczowe powiązane z Black Friday.

Te z kolei należy umieścić zarówno w nagłówkach i w treści akapitów, na przykład opisów kategorii czy produktów, jak i w metadanych title i description, które są widoczne bezpośrednio w wynikach wyszukiwania. Kolejnym krokiem będzie wzmocnienie podstron z ofertą Black Friday z punktu widzenia budowania wysokich pozycji w wynikach wyszukiwania. W tym celu niezbędne będzie zaplanowanie i wdrożenie linkowania wewnętrznego, a także pozyskanie dodatkowych linków zewnętrznych, na przykład ze stron partnerów.

Na koniec należy zrewidować kondycję techniczną serwisu, eliminując wszelkie błędy, które mogą utrudniać robotom wyszukiwarek analizę strony. Poprawa prędkości strony czy dostosowanie do wyszukiwania mobilnego to absolutna podstawa, jeśli zależy nam na budowaniu ruchu organicznego. Natomiast warto także upewnić się, czy serwery obsługujące nasz sklep są przygotowane na przyjęcie niestandardowo dużej liczby wizyt i tym samym, czy poradzą sobie z większym obciążeniem, nie generując przy tym problemów z obsługą ruchu i zamówień.