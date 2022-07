E-kursy popularniejsze w Polsce niż we Francji czy Włoszech

laptop, cyfryzacja, online, kobieta, fot. startupstockphotos, pixabay

Ponad 1,9 mln Polaków kupuje dostęp do materiałów edukacyjnych i kursów on-line – wynika z analizy agencji On Board Think Kong. Po płatne materiały edukacyjne sięga 8,3 proc. użytkowników internetu w Polsce, więcej niż np. we Francji (4,8 proc.), Szwecji (5,7 proc.) czy Włoszech (5,3 proc.).

Polacy dużo chętniej niż inne nacje płacą za dostęp do materiałów szkoleniowych online. Zakup e-kursów deklaruje 8,3% dorosłych użytkowników Internetu. Polska wyprzedza w tym aspekcie większość krajów Europy.

- Myśląc o sprzedaży e-kursów warto wziąć pod uwagę, że w liczbach bezwzględnych największe europejskie rynki dla e-kursów to jednak Niemcy i Wielka Brytania, gdzie w ciągu miesiąca za szkolenia online płaci odpowiednio 2,9 mln ludzi (5,8%) oraz 2,6 mln (6,6%) i gdzie siła nabywcza przeciętnego klienta jest wyższa. Z marketingowego punktu widzenia, najważniejsza dla nabywców e-szkoleń z Polski jest ekspozycja zniżek, szybki proces zakupu oraz pozytywne opinie innych nabywców. Te czynniki wymienia wśród najważniejszych najwięcej osób. W innych krajach wygląda to nieco inaczej. Na przykład w Niemczech wśród podstawowych oczekiwań przy zakupach on-line jest czytelna i prosta polityka zwrotów – komentuje Norbert Kilen z agencji On Board Think Kong.

Analiza jest oparta na danych z panelu badawczego GWI (fala Q1 2022) zebranych na podstawie wywiadów z użytkownikami internetu w 16 krajach Europy.