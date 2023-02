czekolada, słodycze, fot. AlexanderStein, pixabay

Czekolada w kuchni to prawdziwy „game changer”! I chociaż wydawać by się mogło, że z całego procesu gotowania najprzyjemniejsze jest jedzenie, E.Wedel pokazuje, że niekoniecznie. W najnowszych spotach reklamowych marki kuchnia staje się miejscem doskonałej zabawy i radości wynikającej z gotowania, a sama czekolada to ten magiczny składnik, który wynosi „zwykłe” posiłki na wyższy poziom przyjemności.

"Czas na przyjemność w kuchni” to kampania, która pokazuje, że gotowanie z czekoladą może być bardzo przyjemne. Pod warunkiem, że dobrze do niego podejdziemy: śmiało podjadając w trakcie przygotowywania dań, maczając palce w rozpuszczonej czekoladzie czy oblizując łyżki, aby naprawdę nic się nie zmarnowało. To właśnie podjadanie czekolady w kuchni pozwala nam cieszyć się procesem gotowania i sprawia nam ogromną przyjemność.

W ramach kampanii przygotowano m.in.: spot „Gotowanie i podjadanie z E.Wedel – Czas na przyjemność w kuchni”, który zobaczyć można na kanałach VOD oraz w telewizji, spot „Wedel SMAK DA”, który dostępny będzie w digitalu, a także odświeżono design platformy kulinarnej „W kuchni z Wedlem”, gdzie znajduje się wiele przepisów i inspiracji na pyszne i proste potrawy z dodatkiem czekolady.

Wedel SMAK DA

Drugą linią kampanii „Czas na przyjemność w kuchni” z E.Wedel jest seria spotów Wedel SMAK DA, która swoją lekką kreacją, dodaje świeżości w komunikacji marki. Wyróżniającym się elementem kampanii jest muzyka, za którą odpowiada raper – Rau Performance, wpadająca w ucho i nadająca rytm gotowaniu z czekoladą w roli głównej! Biała, mleczna, a może gorzka? Niezależnie od wyboru, każda sprawdzi się doskonale do zabawy w kuchni i szaleństwa z przepisami.

- Czekoladzie nie można się oprzeć i prawdopodobnie każdemu z nas zdarzyło się ją podjadać w kuchni. Oblizywanie łyżki, palców czy też zjadanie czekoladowych kawałków to najlepszy etap podczas gotowania z tabliczkami. Właśnie to doświadczenie zainspirowało nas do stworzenia kampanii „Czas na przyjemność w kuchni”, która podkreśla przyjemność smaku płynącą z wedlowskich tabliczek, z którymi można gotować i podjadać je w trakcie. Co więcej, już od ponad roku promujemy pomysły na smakowite wypieki i potrawy z czekoladą na platformie Tik Tok. W ten sposób pokazujemy, że gotowanie może być przyjemne, zabawne i proste, a co najważniejsze – smaczne. Kampanię wspieramy również spotem reklamowym o viralowym charakterze SMAK DA. Jako jedni z nielicznych, chcemy promować trend na gotowanie w domu wśród młodych, pokazując im, jak wiele frajdy z niego płynie, gdy do procesu wykorzystamy wedlowskie tabliczki - Dominika Igielińska-Kluk, Branded Content Manager E.Wedel

Kampania „Czas na przyjemność w kuchni” wspierana jest szerokimi działaniami marketingowymi. Agencje należące do Publicis Groupe Polska odpowiedzialne są za: adaptację kreacji – Saatchi & Saatchi, planowanie i zakup mediów – agencja mediowa Zenith. Z kolei za kreację i realizację serii spotów Wedel SMAK DA, a także za redesign, UX/UI wkuchnizwedlem.pl odpowiada agencja GoldenSubmarine. Komunikację Public Relations prowadzi Walk PR.