Ptasie Mleczko, kampania, fot. E.Wedel

Czas z rodziną i znajomymi przeniesiony w zupełnie nowy, wyższy wymiar. To główny motyw nowej kampanii marki Ptasie Mleczko, będącej osią szeroko zasięgowych działań marketingowych pod hasłem „Wspólne chwile dwa pięterka wyżej”. Ptasie Mleczko Waniliowe, flagowy produkt marki, pojawi się w reklamie telewizyjnej, działaniach digital i PR.

Tegoroczna kampania marki Ptasie Mleczko „Wspólne chwile dwa pięterka wyżej”, to opowieść o emocjach i relacjach międzyludzkich. W nowej komunikacji marka przedstawia, że wystarczy otworzyć Ptasie Mleczko, żeby dobre chwile z bliskimi stały się jeszcze lepsze. Wzbogaca ono wspólne momenty i dodaje do nich odrobinę magii.

Polska baletnica tańczy w rytm piosenki

Komunikacja utrzymana jest w radosnym, pogodnym i zarazem optymistycznym nastroju. Wyróżniającym elementem spotu jest muzyka. Utwór „Cheek to Cheek”, obecnie już kojarzony przez konsumentów z marką Ptasie Mleczko, został użyty po raz pierwszy w reklamie marki już 10 lat temu. Aktualnie został on unowocześniony, nadając komunikacji jeszcze większej lekkości. W rytym piosenki tańczy utalentowana polska baletnica - Hanna Jankowska-Sech, którą podziwiać można na największych scenach w Polsce. W spocie nawiązuje ona swoim tańcem do wyjątkowej delikatności i lekkości pianek.

- Mamy świadomość, jak ważna dla polskich konsumentów jest marka Ptasie Mleczko. Lekkie pianki oblane oryginalną wedlowską czekoladą, to znany i lubiany smak, który od lat towarzyszy naszym konsumentom. W nowej kampanii pokazujemy, że nie potrzeba wyłącznie specjalnych okazji, aby celebrować czas z bliskimi, możemy te momenty tworzyć na co dzień. Często to właśnie drobne gesty sprawiają, że nasze relacje stają się silniejsze i czujemy się dobrze, szczególnie gdy jesteśmy razem. Dlatego w kampanii prezentujemy, że będąc razem z bliskimi wystarczy otworzyć pudełko pianek Ptasie Mleczko, a nasze wspólne chwile uniosą się „dwa pięterka wyżej - Magdalena Cichocka-Fronc - starsza kierowniczka marki Ptasie Mleczko.

Kampania marki Ptasie Mleczko „Wspólne chwile dwa pięterka wyżej” dostępna jest w telewizji, na kanałach VOD oraz w social mediach.

Agencje należące do Publicis Groupe Polska odpowiedzialne są za: koncept i kreację kampanii – Saatchi & Saatchi, planowanie i zakup mediów – agencja mediowa Zenith. Działania digitalowe prowadzi agencja GoldenSubmarine, a komunikację Public Relations – Walk PR. Spot został wyprodukowany przez studio Lemon Film w reżyserii Marcina Dubińca.

