eBay Live umożliwi kupowanie produktów "na żywo"

eBay uruchomił eBay Live, dedykowaną platformę zakupową, która umożliwia użytkownikom kupowanie produktów "na żywo". Platforma zostanie udostępniona w wersji beta w tym miesiącu, a pierwsza impreza zakupowa firmy będzie oferować wyselekcjonowany wybór rzadkich kart kolekcjonerskich od sprzedawcy eBay, Bleecker Trading.

Platforma ma zachęcić kupujących do interakcji z produktami tak, jakby byli w tradycyjnym sklepie. Tzw. wydarzenia będą udostępniane za pośrednictwem aplikacji eBay'a, a podczas nich kupujący będą mogli wchodzić w interakcję ze sprzedawcą bezpośrednio na czacie i za pomocą przycisków reakcji. Użytkownicy mogą kupować dowolne produkty bezpośrednio z transmisji na żywo.

EBay to najnowsza platforma internetowa, która wchodzi w przestrzeń zakupów na żywo i dołącza do takich serwisów jak YouTube, Facebook, Twitter i Pinterest. W zeszłym miesiącu YouTube zapowiedział rozszerzenie zakupów na żywo, w tym możliwość jednoczesnego prowadzenia transmisji na żywo przez dwóch twórców i współprowadzenia jednej transmisji zakupów na żywo. W listopadzie 2021 r. Twitter ogłosił, że jego inicjatywy e-commerce obejmują teraz zakupy na żywo i że Walmart będzie pierwszym sprzedawcą, który przetestuje nową platformę.

Zakupy na żywo, czyli trend, który łączy transmisje live - funkcję, którą można znaleźć na większości platform mediów społecznościowych - z możliwością zakupu prezentowanych produktów bezpośrednio w czasie jej trwania, zapewnia klientom lepsze, bardziej angażujące wrażenia zakupowe. I mimo że z naszego europejskiego punktu widzenia idea może wydawać się eksperymentalna, w Chinach zakorzeniła się już dawno. Już w 2010 roku chińskie influencerki modowe zdawały relacje ze swoich zakupowych tripów do Nowego Jorku czy Los Angeles, dając użytkownikom możliwość odkrywania i kupowania produktów, które nie były łatwo dostępne w kraju. Potem pomysł ewoluował i chińscy giganci handlu elektronicznego zaczęli organizować eventy online, prowadzone zwykle przez celebrytów, z czatem na żywo i opcją zakupową. Chiński konsumenci je pokochali. Z okazji Dnia Singla 2019 w wydarzeniu sprzedażowym Taobao odbyła się 8-godzinna transmisja z popularną influencerką Viya, która przyciągnęła ponad 43 miliony klientów. Prognozuje się, że 2020 r. zakupy na żywo w Chinach osiągną wartość w Chinach około 136 miliardów dolarów.

Zakupy na live przypominają w pewien sposób znane nam z telewizji reklamy sklepów telefonicznych o sympatycznej nazwie tropikalnego owocu ;) Cieszyły się one dużym zainteresowaniem wśród osób, które z różnych przyczyn nie miały dostępu do zakupów w sposób tradycyjny. To właśnie trzy powyższe zmienne sprawiały, że stały się one prawdziwą gratką dla zakupowiczów.

Joanna Mikusek, Social Media Manager, adCookie